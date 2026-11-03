AI-bedrijf achter Claude verbiedt chatbot games te kopiëren
De chatbot Claude van Anthropic lijkt een update te hebben gekregen, waardoor deze niet langer games kan kopiëren. Anthropic heeft hier zelf echter nog niks over gezegd.
AI wordt al langere tijd gebruikt in de gamingwereld. Zo gebruiken mensen het om games te maken, te decompileren en zelfs om games snel te klonen. Deze snelle ontwikkelingen creëren een onzekere sfeer in de game-industrie. Je ziet bijvoorbeeld dat gamemakers minder content laten zien, omdat ze bang zijn dat hun game snel gekloont wordt.
Verschillende gebruikers van Claude hebben opgemerkt dat de chatbot sinds kort weigert om games direct na te maken. Dit is waarschijnlijk een reactie op de hiervoor genoemde angsten van gamemakers. Aangezien de regels die Claude van Anthropic krijgt niet openbaar zijn, is het onmogelijk om te weten wat deze verandering precies inhoudt. Het lijkt er in ieder geval op dat de chatbot moeilijker te gebruiken is voor het klonen van games.
Denk jij dat AI een netto positief effect gaat opleveren in de game-industrie?
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