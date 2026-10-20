ReVamp-playtest beperkt gemaakt wegens angst voor AI 'reverse-engineering'

De eerste playtest voor ReVamp is door ontwikkelaar Digital Sun een stuk minder toegankelijker gemaakt. De reden is angst voor AI 'reverse-engineering, klonen en publicatie'.

Je hebt het misschien al voorbij zien komen, maar momenteel wordt het internet overspoeld met AI-agents die de broncode van oudere games eruit pikken en vervolgens deze weten te mixen voor social media posts. Tony Hawk in Call of Duty, Minecraft in Halo, enzovoorts. Maar deze trend komt met (nog) een keerzijde. Sommige van deze AI-machines gaan eropuit om nog niet uitgebrachte games te scannen en vervolgens wordt de broncode gekopieerd en uitgegeven, waardoor de ontwikkelaar in zekere zin te maken heeft met vroegtijdige diefstal. Dit is een lot dat ze bij Digital Sun graag willen voorkomen, vandaar dat de publieke playtest van ReVamp een stuk minder publiekelijk wordt gemaakt. Mocht je de game vroegtijdig willen uitproberen, dan moet je toch echt even langs wippen bij de Discord-server. In januari 2027 hoopt men een grotere playtest te organiseren.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

ReVamp is beschikbaar vanaf 25 maart 2027 voor de pc.