Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

ReVamp-playtest beperkt gemaakt wegens angst voor AI 'reverse-engineering'

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De eerste playtest voor ReVamp is door ontwikkelaar Digital Sun een stuk minder toegankelijker gemaakt. De reden is angst voor AI 'reverse-engineering, klonen en publicatie'.

Je hebt het misschien al voorbij zien komen, maar momenteel wordt het internet overspoeld met AI-agents die de broncode van oudere games eruit pikken en vervolgens deze weten te mixen voor social media posts. Tony Hawk in Call of Duty, Minecraft in Halo, enzovoorts. Maar deze trend komt met (nog) een keerzijde. Sommige van deze AI-machines gaan eropuit om nog niet uitgebrachte games te scannen en vervolgens wordt de broncode gekopieerd en uitgegeven, waardoor de ontwikkelaar in zekere zin te maken heeft met vroegtijdige diefstal. Dit is een lot dat ze bij Digital Sun graag willen voorkomen, vandaar dat de publieke playtest van ReVamp een stuk minder publiekelijk wordt gemaakt. Mocht je de game vroegtijdig willen uitproberen, dan moet je toch echt even langs wippen bij de Discord-server. In januari 2027 hoopt men een grotere playtest te organiseren.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

ReVamp is beschikbaar vanaf 25 maart 2027 voor de pc.

Bron: Digital Sun
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5708 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot ReVamp
ReVamp

Ontwikkelaar

Digital Sun

Uitgever

Digital Sun

Release

25 maart 2027

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl11 Commander
1 minuut geleden bewerkt

Dit is de eerste keer dat ik hier nu een stukje over lees, maar momenteel is dit onderwerp het heetste hangijzer dat er ooit boven de industrie heeft gehangen. M.b.t. alle software....

Het is het al....

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord