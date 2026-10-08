Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

The Triple-i Initiative 2026

ReVamp ontvangt releasedatum tijdens The Triple-i Initiative

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

The Triple-i Initiative diende als het podium van Dracula. De tower-defence game ReVamp heeft een releasedatum ontvangen.

De trailer bestaat voornamelijk uit beelden die we al eerder hebben gezien, maar het gaat om het nieuws aan het einde van het beeldmateriaal. ReVamp van ontwikkelaar Digital Sun (Moonlighter 2, Cataclismo) kent namelijk eindelijk een releasedatum en je hoeft niet bizar lang te wachten, voordat je het kasteel van Dracula onder handen kan nemen. Ja, het is de bedoeling dat je zelf de kamers indeelt, zodat je jezelf kan voorbereiden op de vele 'helden' die hun gram komen halen. Je rekent op je vele monsterlijke slaafjes om het vuile werk op te knappen, maar mochten ze toch binnen weten te breken, dan kan Dracula zelf even laten zien hoe het moet:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

ReVamp is beschikbaar vanaf 25 maart 2027 voor de pc via Steam.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot ReVamp
ReVamp

Ontwikkelaar

Digital Sun

Uitgever

Digital Sun

Release

25 maart 2027

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord