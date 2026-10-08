ReVamp ontvangt releasedatum tijdens The Triple-i Initiative

The Triple-i Initiative diende als het podium van Dracula. De tower-defence game ReVamp heeft een releasedatum ontvangen.

De trailer bestaat voornamelijk uit beelden die we al eerder hebben gezien, maar het gaat om het nieuws aan het einde van het beeldmateriaal. ReVamp van ontwikkelaar Digital Sun (Moonlighter 2, Cataclismo) kent namelijk eindelijk een releasedatum en je hoeft niet bizar lang te wachten, voordat je het kasteel van Dracula onder handen kan nemen. Ja, het is de bedoeling dat je zelf de kamers indeelt, zodat je jezelf kan voorbereiden op de vele 'helden' die hun gram komen halen. Je rekent op je vele monsterlijke slaafjes om het vuile werk op te knappen, maar mochten ze toch binnen weten te breken, dan kan Dracula zelf even laten zien hoe het moet:

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ReVamp is beschikbaar vanaf 25 maart 2027 voor de pc via Steam.