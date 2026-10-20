Decompilatie website stopt: "AI maakt de community stuk"

Een van de grootste decompilatie websites, decomp.dev, sluit zijn deuren vanwege AI. Volgens maker @encounter zorgt AI voor barsten in de community.

Decompilatie wordt al jarenlang gebruikt om games beter te begrijpen. Kortom pakken programmeurs de binaries van games, oftewel de files die jij zelf op je computer hebt staan, en gebruiken deze om de originele broncode van de game na te maken. Dit proces is erg intensief en kost veel manuren. Ondanks al die moeite worden decompilaties gemaakt om te begrijpen hoe een game precies in elkaar zit. Met de broncode zou je woord voor woord kunnen volgen wat een game doet vanaf dat je hem opstarten. Decompileren is voor veel mensen dus een hobby waarmee ze streven naar kennis over een specifieke game. Maar is AI dan niet juist heel nuttig hier?

Zoals de maker van Decomp.dev zelf al aangeeft kan "AI enorm helpen als het goed gebruikt wordt". AI is namelijk vele malen sneller in decompileren en kan zo veel manuren besparen. Dit was de afgelopen paar weken ook zeker te merken, aangezien mensen deze decompilaties gebruiken om games te combineren. Zo heb je misschien Tony Hawk in Call of Duty of Minecraft in Skyrim gezien. Decompilaties worden ook gebruikt om games te porten naar andere platforms. Je hoeft bijvoorbeeld geen emulator of N64 meer te pakken om Super Mario 64 te spelen.

Jammer genoeg gebruiken veel "kwaadwillende gebruikers" AI om snel decompilaties af te maken waar mensen al langere tijd mee bezig zijn. Hiermee gebruiken ze dus de moeite van anderen om zo snel mogelijk een game-port uit de deur te krijgen. Deze haast zorgt er ook voor dat de kwaliteit van deze decompilaties nogal twijfelachtig kan zijn. Op deze manier verpest een groep mensen de hobby van velen. Decomp.dev diende vooral als een grote verzamelplaats voor decompilaties en mensen die daaraan meehelpen. De maker is echter bang dat de website het makkelijker maakt voor mensen om bestaande projecten te klonen en daarna snel af te maken. Hierom heeft @encounter besloten om de deuren van Decomp.dev voorgoed te sluiten.

De website blijft voor nu nog online voor bestaande projecten, maar nieuwe decompilaties worden afgewezen.