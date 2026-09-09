Marvel's Wolverine is 'Simply the best'
Noem het mijn spirit animal, maar Wolverine lijkt op veel punten op mij. De man is ruig, een plaatje om te zien en vooral erg gek op zichzelf. Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september voor PlayStation 5 en dat viert Sony met een korte trailer.
I'm the best there is. Dit keer zijn het niet mijn woorden, maar die van Logan, oftewel Wolverine. De aankomende titel van Insomniac Games staat hoog op menig verlanglijstje. Begrijpelijk, want ook uit onze Marvel's Wolverine hands-on preview blijkt dat dit gewoon een lekkere game gaat worden. Staat jouw pre-order al? Mooi, want dan valt de game vrijwel geheid op 15 september 2026 op de deurmat.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Trailer
State of Play verwent ons met launchtrailer Marvel's Wolverine
Bekijk hier de launchtrailer zoals gepresenteerd op Sony's State of Play. Een pakket bomvol actie en personages als Logan, Mystique en Sabertooth.2 reacties
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Dit zijn alle trophies in Marvel's Wolverine (spoiler vrij)
Insomniac Games heeft de Trophy-lijst van Marvel's Wolverine onthuld. In totaal zijn er 25 Trophies te verzamelen, bekijk hier de volledige lijst!9 reacties
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Trailer
Dit zijn de features die je in Marvel's Wolverine kunt verwachten
PlayStation heeft een nieuwe trailer gedeeld voor Marvel's Wolverine gedeeld waarin de features van de game worden besproken.17 reacties
Pre load is ook al live gegaan!
Als je zo die intro leest, dan zou je bijna gaan denken dat The Rock eigenlijk een alter ego van Rudy is 😅
#nog57nachtjes
Poh zin aan
Op de één of andere manier verwachtte ik een trailer met Tina Turner muziek eronder.
Ik heb hier zoveel zin.
Ik zag van de week een x.com mafketel zeggen dat de sentinels in de game door de kleur combinatie minder dreigend zijn dan de telebubies.
Zijn gewoon letterlijk de officiële kleuren van de sentinels van de comics.