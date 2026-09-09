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gamescom 2026

Marvel's Wolverine is 'Simply the best'

Door Rudy Wijnberg
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Noem het mijn spirit animal, maar Wolverine lijkt op veel punten op mij. De man is ruig, een plaatje om te zien en vooral erg gek op zichzelf. Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september voor PlayStation 5 en dat viert Sony met een korte trailer.

I'm the best there is. Dit keer zijn het niet mijn woorden, maar die van Logan, oftewel Wolverine. De aankomende titel van Insomniac Games staat hoog op menig verlanglijstje. Begrijpelijk, want ook uit onze Marvel's Wolverine hands-on preview blijkt dat dit gewoon een lekkere game gaat worden. Staat jouw pre-order al? Mooi, want dan valt de game vrijwel geheid op 15 september 2026 op de deurmat.

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Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2548 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
8 minuten geleden

Pre load is ook al live gegaan!

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
16 minuten geleden

Als je zo die intro leest, dan zou je bijna gaan denken dat The Rock eigenlijk een alter ego van Rudy is 😅

#nog57nachtjes

0
Avatar Gertzilla
Gertzilla
lvl6 Combo Juggler
17 minuten geleden

Poh zin aan

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl13 Meta Builder
42 minuten geleden

Op de één of andere manier verwachtte ik een trailer met Tina Turner muziek eronder.

0
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Ik heb hier zoveel zin.

Ik zag van de week een x.com mafketel zeggen dat de sentinels in de game door de kleur combinatie minder dreigend zijn dan de telebubies.

Zijn gewoon letterlijk de officiële kleuren van de sentinels van de comics.

2
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