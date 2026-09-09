Marvel's Wolverine is 'Simply the best'

Noem het mijn spirit animal, maar Wolverine lijkt op veel punten op mij. De man is ruig, een plaatje om te zien en vooral erg gek op zichzelf. Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september voor PlayStation 5 en dat viert Sony met een korte trailer.

I'm the best there is. Dit keer zijn het niet mijn woorden, maar die van Logan, oftewel Wolverine. De aankomende titel van Insomniac Games staat hoog op menig verlanglijstje. Begrijpelijk, want ook uit onze Marvel's Wolverine hands-on preview blijkt dat dit gewoon een lekkere game gaat worden. Staat jouw pre-order al? Mooi, want dan valt de game vrijwel geheid op 15 september 2026 op de deurmat.