Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Diep van binnen ben je ook een beetje Wolverine

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Twijfel je aan jezelf? Dat is niet nodig, Bub. In iedereen schuilt namelijk een beetje Wolverine. Tenminste, als we de nieuwste Marvel's Wolverine live-actiontrailer mogen geloven.

Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026 exclusief voor PlayStation 5. Blijkbaar kan de game de nodige promotie gebruiken, want de trailers vliegen ons om de oren. Heb jij echter nog geen pre-order staan, doe dan mee aan de Marvel's Wolverine Loot Drop! Wij geven de game namelijk gewoon weg!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2569 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
Lees meer
Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

In Wolverine schuilt een beetje The Rock.

1
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

Nou Wolverine is wel een super stoere man man hoor. Zou ik wel een beschuitje mee willen eten hihihi.
Anyway, binnenkort lekker spelen met de controller uiteraard.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord