Diep van binnen ben je ook een beetje Wolverine

Twijfel je aan jezelf? Dat is niet nodig, Bub. In iedereen schuilt namelijk een beetje Wolverine. Tenminste, als we de nieuwste Marvel's Wolverine live-actiontrailer mogen geloven.

Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026 exclusief voor PlayStation 5. Blijkbaar kan de game de nodige promotie gebruiken, want de trailers vliegen ons om de oren. Heb jij echter nog geen pre-order staan, doe dan mee aan de Marvel's Wolverine Loot Drop! Wij geven de game namelijk gewoon weg!