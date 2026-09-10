Diep van binnen ben je ook een beetje Wolverine
Twijfel je aan jezelf? Dat is niet nodig, Bub. In iedereen schuilt namelijk een beetje Wolverine. Tenminste, als we de nieuwste Marvel's Wolverine live-actiontrailer mogen geloven.
Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026 exclusief voor PlayStation 5. Blijkbaar kan de game de nodige promotie gebruiken, want de trailers vliegen ons om de oren. Heb jij echter nog geen pre-order staan, doe dan mee aan de Marvel's Wolverine Loot Drop! Wij geven de game namelijk gewoon weg!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Loot Drop
Loot Drop: Win Marvel's Wolverine voor PlayStation 5
De Loot Drop is terug! Maak kans om Marvel's Wolverine voor PlayStation 5 te winnen door antwoord te geven op één simpele vraag. Doe nu mee!29 reacties
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Trailer
Marvel's Wolverine is 'Simply the best'
Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026 voor PlayStation 5. Sony en Insomniac Games vieren de naderende release met een korte trailer.19 reacties
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Trailer
State of Play verwent ons met launchtrailer Marvel's Wolverine
Bekijk hier de launchtrailer zoals gepresenteerd op Sony's State of Play. Een pakket bomvol actie en personages als Logan, Mystique en Sabertooth.2 reacties
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Nieuws
Dit zijn alle trophies in Marvel's Wolverine (spoiler vrij)
Insomniac Games heeft de Trophy-lijst van Marvel's Wolverine onthuld. In totaal zijn er 25 Trophies te verzamelen, bekijk hier de volledige lijst!9 reacties
In Wolverine schuilt een beetje The Rock.
Nou Wolverine is wel een super stoere man man hoor. Zou ik wel een beschuitje mee willen eten hihihi.
Anyway, binnenkort lekker spelen met de controller uiteraard.