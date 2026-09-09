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gamescom 2026

Resident Evil-remakes onderweg naar Nintendo Switch 2

Door Bram Noteboom
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Wil je met de veelgeprezen Resident Evil-games aan de slag, maar heb je enkel een Nintendo Switch 2 in huis? Binnenkort is dat geen probleem meer, want er komen maar liefst drie Resident Evil-games naar de hybride console.

Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020) en Resident Evil 4 (2023) zijn onderweg naar de Nintendo Switch 2. Dit werd onthuld tijdens de Nintendo Direct-showcase. Vanaf 16 oktober 2026 zijn de veelgeprezen horrorgames beschikbaar om op de bank en on-the-go te spelen. De versies waarbij alle DLC's worden inbegrepen zijn onderdeel van de deal, dus in het geval van Resident Evil 2 krijg je de Deluxe Edition en de Gold Edition van Resident Evil 4 wordt onderdeel van het pakketje,

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De Resident Evil-remakes zijn overigens ook al te spelen op de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5449 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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