Resident Evil-remakes onderweg naar Nintendo Switch 2
Wil je met de veelgeprezen Resident Evil-games aan de slag, maar heb je enkel een Nintendo Switch 2 in huis? Binnenkort is dat geen probleem meer, want er komen maar liefst drie Resident Evil-games naar de hybride console.
Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020) en Resident Evil 4 (2023) zijn onderweg naar de Nintendo Switch 2. Dit werd onthuld tijdens de Nintendo Direct-showcase. Vanaf 16 oktober 2026 zijn de veelgeprezen horrorgames beschikbaar om op de bank en on-the-go te spelen. De versies waarbij alle DLC's worden inbegrepen zijn onderdeel van de deal, dus in het geval van Resident Evil 2 krijg je de Deluxe Edition en de Gold Edition van Resident Evil 4 wordt onderdeel van het pakketje,
De Resident Evil-remakes zijn overigens ook al te spelen op de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.
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