A Game About Digging A Hole™ Together is een multiplayer-sequel
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Het leven van een man kan soms erg simpel zijn. Je herinnert je vast wel de dagen dat je je suf verveelde op het strand. Wat ga je dan doen? Juist, graven totdat de grond onder je voeten verandert in rots. De eerste game in deze 'franchise', genaamd A Game About Digging A Hole™ vond succes tijdens het ploeteren in de modder en ontwikkelaar Mi'pu'mi Games borduurt natuurlijk graag verder voort op het concept. A Game About Digging A Hole™ Together lijkt dan ook een logische stap. Het behoudt de kern-mechanics van het origineel, maar zorgt ervoor dat de game met vrienden te spelen valt. Hoe dat in z'n werking gaat, dat kan je hieronder bekijken.
A Game About Digging A Hole™ Together is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Daarnaast lanceert de multiplayergame vanaf dag één via XBOX Game Pass.
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