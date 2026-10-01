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A Game About Digging A Hole™ Together is een multiplayer-sequel

Door Bram Noteboom
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Behoefte aan laagdrempelig plezier met je vrienden? Check dan nu de aankondigingstrailer van A Game About Digging A Hole™ Together!

Het leven van een man kan soms erg simpel zijn. Je herinnert je vast wel de dagen dat je je suf verveelde op het strand. Wat ga je dan doen? Juist, graven totdat de grond onder je voeten verandert in rots. De eerste game in deze 'franchise', genaamd A Game About Digging A Hole™ vond succes tijdens het ploeteren in de modder en ontwikkelaar Mi'pu'mi Games borduurt natuurlijk graag verder voort op het concept. A Game About Digging A Hole™ Together lijkt dan ook een logische stap. Het behoudt de kern-mechanics van het origineel, maar zorgt ervoor dat de game met vrienden te spelen valt. Hoe dat in z'n werking gaat, dat kan je hieronder bekijken.

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A Game About Digging A Hole™ Together is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Daarnaast lanceert de multiplayergame vanaf dag één via XBOX Game Pass.

Bron: rokaplay
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5597 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot A Game About Digging A Hole™ Together
A Game About Digging A Hole™ Together

Ontwikkelaar

Mi'pu'mi Games

Uitgever

rokaplay

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Robskeee
Robskeee
lvl3 XP Farmer
3 uur geleden bewerkt

Deze game een keertje op steam en een keer op de xbox gespeeld. Leuk maar wel in een uurtje uitgespeeld. Zal deze ook zeker een keertje spelen met de mannen. We gaan altijd wel goed op dit soort friendslop games.

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