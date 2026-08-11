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Bekijk nu Elden Ring Tarnished Edition in actie op Switch 2

Door Rudy Wijnberg
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Sla maar wat extra bescherming in voor je Nintendo Switch 2. Elden Ring Tarnished Edition verschijnt namelijk op 28 augustus 2026 voor Nintendo Switch 2. Bekijk nu de gameplaybeelden en storytrailer voor de aankomende port.

Eind augustus gooien we niet met controllers, maar gewoon met complete consoles. Elden Ring Tarnished Edition prepareert zich voor een launch op Nintendo Switch 2. Het bijzonder moeilijke avontuur is hierdoor voor het eerst speelbaar op een Nintendo-console en dat wordt gevierd met een trailer waarin we niet enkel Nintendo Switch 2-gameplaybeelden zien, maar ook even een refresher van het verhaal krijgen.

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Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Elden Ring
Winnaar
Elden Ring

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

FromSoftware

Uitgever

Bandai Namco

Release

25 februari 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl8 Achievement Hunter
4 dagen geleden om 19:12

Hmm ik ga veel RuneScape DW spelen op de Switch 2 en backlog wordt ook groter en groter

LEGO Batman
James Bond
Zelda OOT remake pfff

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl17 Final Form
6 dagen geleden om 22:52

Zo zonde dat bijna al die third party titles voor de Switch 2 als Game Key Card uitkomen, zo ook deze 😞.

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