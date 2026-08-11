Bekijk nu Elden Ring Tarnished Edition in actie op Switch 2

Sla maar wat extra bescherming in voor je Nintendo Switch 2. Elden Ring Tarnished Edition verschijnt namelijk op 28 augustus 2026 voor Nintendo Switch 2. Bekijk nu de gameplaybeelden en storytrailer voor de aankomende port.

Eind augustus gooien we niet met controllers, maar gewoon met complete consoles. Elden Ring Tarnished Edition prepareert zich voor een launch op Nintendo Switch 2. Het bijzonder moeilijke avontuur is hierdoor voor het eerst speelbaar op een Nintendo-console en dat wordt gevierd met een trailer waarin we niet enkel Nintendo Switch 2-gameplaybeelden zien, maar ook even een refresher van het verhaal krijgen.