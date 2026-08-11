Bekijk nu Elden Ring Tarnished Edition in actie op Switch 2
Sla maar wat extra bescherming in voor je Nintendo Switch 2. Elden Ring Tarnished Edition verschijnt namelijk op 28 augustus 2026 voor Nintendo Switch 2. Bekijk nu de gameplaybeelden en storytrailer voor de aankomende port.
Eind augustus gooien we niet met controllers, maar gewoon met complete consoles. Elden Ring Tarnished Edition prepareert zich voor een launch op Nintendo Switch 2. Het bijzonder moeilijke avontuur is hierdoor voor het eerst speelbaar op een Nintendo-console en dat wordt gevierd met een trailer waarin we niet enkel Nintendo Switch 2-gameplaybeelden zien, maar ook even een refresher van het verhaal krijgen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Hmm ik ga veel RuneScape DW spelen op de Switch 2 en backlog wordt ook groter en groter
LEGO Batman
James Bond
Zelda OOT remake pfff
Zo zonde dat bijna al die third party titles voor de Switch 2 als Game Key Card uitkomen, zo ook deze 😞.