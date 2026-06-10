Bradley the Badger schikt Focus Entertainment als uitgever
De meta-avonturengame Bradley the Badger heeft een nieuwe uitgever te pakken. Focus Entertainment en ontwikkelaar Day 4 Nite slaan de handen ineen.
Day 4 Nite is een kersverse gamemaker die wordt geleid door de veteranen Christian Cantamessa (Red Dead Redemption) en Davide Soliani (Mario + Rabbids). Ze werken aan een gloednieuwe IP: Bradley the Badger. Deze game kent een waar meta-narratief, waarin deze dappere das, die ooit een geliefde mascotte was, diverse genres moet trotseren om zo zijn thuis te redden. Bradley the Badger wordt verder een buitengewoon avontuur genoemd waarin actie, verkenning en puzzels samenkomen, gedreven door een eigenzinnig verhaal dat bol staat van verwijzingen naar de grootste videogamegenres aller tijden.
Het gaat duidelijk om een ambitieuze onderneming en het is een project dat Focus Entertainment maar al te graag ondersteunt. De Franse partij helpt Day 4 Nite een handje mee en dient als de uitgever voor de aanstaande release. Dit geeft de ontwikkelaar meer middelen om tot een succesvolle release te komen. In de comments speculeert men meteen er stevig op los. Is de console-launch nu tegelijkertijd met de pc-release? Kunnen we binnenkort een releasedatum verwachten? Geduld is een schone zaak.
Bradley the Badger is momenteel in ontwikkeling voor de pc.
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Mushrooooom, mushrooooom!
Oh shit, ik was deze helemaal vergeten. De onthulling zag er wel veelbelovend uit. Laat hem maar snel komen!
Hopelijk komt deze ook naar de consoles!
Ik heb deze sinds afgelopen Game Awards al op mijn verlanglijstje staan. Hopelijk horen we snel een release datum!
Lijkt net als Astro Bot gemaakt door mensen die houden van de klassieke platformers en er genoeg innovatie ingooien dat het ook modern aanvoelt. Benieuwd naar een releasedatum voor consoles.