Zelda live-actionfilm heet simpelweg The Legend of Zelda

De The Legend of Zelda 40th Anniversary is gestart! Staat het kippenvel bij jullie ook op de armen na het zien en horen van de medley? De show opent met het eerste nieuwtje, waarbij Shigeru Miyamoto extreem weinig loslaat. De live-actionfilm gaat namelijk simpelweg ‘The Legend of Zelda’ heten.

Is dat alles? Ja, dat is alles! Tijdens de The Legend of Zelda Nintendo Direct van 8 september komen we enkel te weten dat de op 30 april 2027 te lanceren live-actionfilm simpelweg ‘The Legend of Zelda’ gaat heten. Volgens Shiggy wordt tijdens het zien van de film duidelijk waarom dat zo is. Ook komen we te weten dat de Triforce een rol gaat spelen. Gaan we de oorsprong van de verhaallijn meemaken?

Meer wil Miyamoto nog niet kwijt over de film. Hoogstwaarschijnlijk volgt er later een speciale Nintendo Direct ter ere van de live-actionfilm.