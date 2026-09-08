Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Zelda live-actionfilm heet simpelweg The Legend of Zelda

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De The Legend of Zelda 40th Anniversary is gestart! Staat het kippenvel bij jullie ook op de armen na het zien en horen van de medley? De show opent met het eerste nieuwtje, waarbij Shigeru Miyamoto extreem weinig loslaat. De live-actionfilm gaat namelijk simpelweg ‘The Legend of Zelda’ heten.

Is dat alles? Ja, dat is alles! Tijdens de The Legend of Zelda Nintendo Direct van 8 september komen we enkel te weten dat de op 30 april 2027 te lanceren live-actionfilm simpelweg ‘The Legend of Zelda’ gaat heten. Volgens Shiggy wordt tijdens het zien van de film duidelijk waarom dat zo is. Ook komen we te weten dat de Triforce een rol gaat spelen. Gaan we de oorsprong van de verhaallijn meemaken?

The Legend of Zelda Live Action

Meer wil Miyamoto nog niet kwijt over de film. Hoogstwaarschijnlijk volgt er later een speciale Nintendo Direct ter ere van de live-actionfilm.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2546 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

The Rock heeft hier gewoon ook echt heel veel zin in, inderdaad toen die muziek kwam… 🤤

The Rock gaat hier verder niks meer van kijken, we zagen wat Nintendo deed met die 2e Mario film, wil je toch echt niet voor deze film.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
2 uur geleden

Geweldige trailer. Sws snap ik niet dat ze dit niet de Ocarina of Time direct hebben genoemd.

1
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Hopen dat die speciale direct hierover snel komt. Meer nieuws over de cast en eerste teaser is zeer welkom!

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Was een trailer nou echt teveel gevraagd 😅?

2
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord