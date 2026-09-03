Klaar voor de meest bombastische Castlevania: Belmont's Curse-trailer tot nu toe? Zet je schrap voor 'Bloody Tears' in het nieuwste beeldmateriaal.

Konami was weliswaar geen onderdeel van de State of Play met hun aankomende Metroidvania, maar ze hadden tijdens de Konami Press Start wel een dampende gameplaytrailer voor ons klaarstaan. De Japanse gamemaker zet alle zeilen bij om samen met ontwikkelaar Evil Empire een knallende launch tegemoet te gaan. Hier hoort natuurlijk het nodige marketingmateriaal bij, dus geef je ogen goed de kost, want hier is alweer een verse trailer van Castlevania: Belmont's Curse. De protagonist Rose raakt al snel verstrikt in een duistere samenzwering die onder de oppervlakte schuilt van 1499's Parijs. Ze gaat de confrontatie aan met Death in levende (lol) lijve, maar is haar vastberadenheid voldoende om de monsters van de nacht te verslaan?

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Castlevania: Belmont's Curse is beschikbaar vanaf 15 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.