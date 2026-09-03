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gamescom 2026

Huil 'Bloody Tears' in nieuwe Castlevania: Belmont's Curse-trailer

Door Bram Noteboom
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Klaar voor de meest bombastische Castlevania: Belmont's Curse-trailer tot nu toe? Zet je schrap voor 'Bloody Tears' in het nieuwste beeldmateriaal.

Konami was weliswaar geen onderdeel van de State of Play met hun aankomende Metroidvania, maar ze hadden tijdens de Konami Press Start wel een dampende gameplaytrailer voor ons klaarstaan. De Japanse gamemaker zet alle zeilen bij om samen met ontwikkelaar Evil Empire een knallende launch tegemoet te gaan. Hier hoort natuurlijk het nodige marketingmateriaal bij, dus geef je ogen goed de kost, want hier is alweer een verse trailer van Castlevania: Belmont's Curse. De protagonist Rose raakt al snel verstrikt in een duistere samenzwering die onder de oppervlakte schuilt van 1499's Parijs. Ze gaat de confrontatie aan met Death in levende (lol) lijve, maar is haar vastberadenheid voldoende om de monsters van de nacht te verslaan?

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Castlevania: Belmont's Curse is beschikbaar vanaf 15 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Bron: Konami
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5413 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Castlevania: Belmont's Curse
Castlevania: Belmont's Curse

Ontwikkelaar

Evil Empire

Uitgever

Konami

Release

15 oktober 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
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