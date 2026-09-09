Verken de zee in Dreamlight Valley DLC The Keepsake Sea

Altijd al met Ariel haaiensnaaiers willen verzamelen? Of met Ursula contracten willen opstellen om stemmen af te pakken? Verander dan in een zeemeermin en begeef je onder water met de nieuwe Disney Dreamlight Valley-DLC The Keepsake Sea.

De nieuwe expansie laat je, zoals gezegd, in een zeemeermin veranderen en verschillende nieuwe onderwatergebieden verkennen. Daarnaast worden nieuwe personages toegevoegd, zoals Milo Thatch uit Atlantis, Megara uit Hercules en de welbekende Jack Sparrow. Natuurlijk brengt de DLC ook nieuwe quests, voorwerpen en activiteiten met zich mee, zodat er onder water genoeg te beleven valt. Beleef en ontraadsel binnenkort de geheimen van de diepste hoeken van Dreamlight Valley.

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The Keepsake Sea verschijnt in November voor de pc en Nintendo Switch 1 & 2.