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gamescom 2026

Verken de zee in Dreamlight Valley DLC The Keepsake Sea

Door Hannah Herzberg
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Altijd al met Ariel haaiensnaaiers willen verzamelen? Of met Ursula contracten willen opstellen om stemmen af te pakken? Verander dan in een zeemeermin en begeef je onder water met de nieuwe Disney Dreamlight Valley-DLC The Keepsake Sea.

De nieuwe expansie laat je, zoals gezegd, in een zeemeermin veranderen en verschillende nieuwe onderwatergebieden verkennen. Daarnaast worden nieuwe personages toegevoegd, zoals Milo Thatch uit Atlantis, Megara uit Hercules en de welbekende Jack Sparrow. Natuurlijk brengt de DLC ook nieuwe quests, voorwerpen en activiteiten met zich mee, zodat er onder water genoeg te beleven valt. Beleef en ontraadsel binnenkort de geheimen van de diepste hoeken van Dreamlight Valley.

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The Keepsake Sea verschijnt in November voor de pc en Nintendo Switch 1 & 2.

Bron: Nintendo
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 11 reviews 117 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Disney Dreamlight Valley
Disney Dreamlight Valley

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Gameloft

Uitgever

Gameloft

Release

5 december 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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