Wreck-It Ralph is wrecking it in de gratis update van Disney Dreamlight Valley, genaamd Pixel Perfect. De update voegt onder andere Ralph, een nieuwe Star Path en een katachtige companion toe.

Word beste vrienden met Ralph en bevrijd de gigant uit zijn geglitchte arcadegame. De gratis Disney Dreamlight Valley-update bevat niet enkel het nieuwe personage en de bijbehorende missies, maar geeft je ook de gelegenheid om een nieuwe companion aan je zijde te krijgen. Deze kat is overduidelijk gebaseerd op The Aristocats, die tot op heden niet in de game te vinden zijn. Uiteraard is ook de shop aangevuld met een zomers pakket waarmee we de gebouwen een nieuw likje verf kunnen geven.

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Disney Dreamlight Valley: Pixel Perfect is nu te downloaden als gratis update voor alle beschikbare devices.