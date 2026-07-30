Wreck-it Ralph nu in gratis update Disney Dreamlight Valley - Pixel Perfect
Wreck-It Ralph is wrecking it in de gratis update van Disney Dreamlight Valley, genaamd Pixel Perfect. De update voegt onder andere Ralph, een nieuwe Star Path en een katachtige companion toe.
Word beste vrienden met Ralph en bevrijd de gigant uit zijn geglitchte arcadegame. De gratis Disney Dreamlight Valley-update bevat niet enkel het nieuwe personage en de bijbehorende missies, maar geeft je ook de gelegenheid om een nieuwe companion aan je zijde te krijgen. Deze kat is overduidelijk gebaseerd op The Aristocats, die tot op heden niet in de game te vinden zijn. Uiteraard is ook de shop aangevuld met een zomers pakket waarmee we de gebouwen een nieuw likje verf kunnen geven.
Disney Dreamlight Valley: Pixel Perfect is nu te downloaden als gratis update voor alle beschikbare devices.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Offtopic: Er is vandaag om 15:00 ook een multiplayer preview van Gears of war E-day. Misschien wel vet om te tonen voor de mensen die net zo hyped zijn als ik (lijkt me sterk, hahah!).
Voor de hardcore fans een hele bedoeling, want we nog steeds niet of we gaan bouncen als stuiterballen, of dat we ons moeten gaan aanpassen aan een geheel nieuwe gameplaystyle.. Spannnnnennnddd! 😱
Ik moet nog zoveel doen in de game en ze blijven maar dingen toevoegen. Heel mooi natuurlijk, maar ik loop zover achter.