Disney Dreamlight Valley showcase toont aankomende content
De ontwikkelaars van Disney Dreamlight Valley hebben onlangs hun 2026 Summer Showcase gehouden. Tijdens deze livestream werden nieuwe content, exclusieve beelden en zelfs een nieuwe editie van de game uit de doeken gedaan.
Ter ere van de honderdste verjaardag van Winnie-the-Pooh verschijnt op 8 juli de nieuwe Honeyglow Woods-uitbreiding. Deze betaalde DLC introduceert een compleet nieuw gebied, drie nieuwe karakters (Winnie de Poeh, Iejoor en Knorretje), tal van cosmetische items, meubels en andere extra's. Eigenaren van de DLC kunnen zich vermaken met bijenhouden en het produceren van honing, een nieuwe egel-compagnon ontmoeten en meedoen aan een nieuwe rivierrace-minigame, geheel in het thema van de uitbreiding. Naast de losse uitbreiding komt er ook een speciale Honeyglow Woods Edition beschikbaar. Deze editie bevat zowel de basegame als de nieuwe uitbreiding en 10.000 Moonstones.
Tijdens de showcase deelde de ontwikkelaar ook meer details over de plannen voor de rest van het jaar. Zo maakt Ralph uit Wreck-It Ralph zijn debuut in juli, staat er voor oktober nóg een betaalde uitbreiding gepland en kunnen spelers in zowel september als december een gratis contentupdate verwachten. Bekijk de volledige showcase hieronder en werp alvast een blik op de nieuwe uitbreiding.
Disney Dreamlight Valley is beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, pc en mobiel.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Patrick mocht in Keulen tijdens gamescom alvast een korte glimp opvangen van de aankomende Wishblossom Ranch uitbreiding voor Disney Dreamlight Valley.0 reacties
Ik heb de fout (voor mijn portemonnee) gemaakt om Disney Dreamlight Valley toch weer uit te proberen via Game Pass en nu krijgt die een leuk geprijste Winnie the Pooh DLC? Mijn favoriete personage/wereld van Disney sinds ik een ukkie was. Gelukkig is de Steam Sale bijna.......