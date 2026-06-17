Disney Dreamlight Valley showcase toont aankomende content

De ontwikkelaars van Disney Dreamlight Valley hebben onlangs hun 2026 Summer Showcase gehouden. Tijdens deze livestream werden nieuwe content, exclusieve beelden en zelfs een nieuwe editie van de game uit de doeken gedaan.

Ter ere van de honderdste verjaardag van Winnie-the-Pooh verschijnt op 8 juli de nieuwe Honeyglow Woods-uitbreiding. Deze betaalde DLC introduceert een compleet nieuw gebied, drie nieuwe karakters (Winnie de Poeh, Iejoor en Knorretje), tal van cosmetische items, meubels en andere extra's. Eigenaren van de DLC kunnen zich vermaken met bijenhouden en het produceren van honing, een nieuwe egel-compagnon ontmoeten en meedoen aan een nieuwe rivierrace-minigame, geheel in het thema van de uitbreiding. Naast de losse uitbreiding komt er ook een speciale Honeyglow Woods Edition beschikbaar. Deze editie bevat zowel de basegame als de nieuwe uitbreiding en 10.000 Moonstones.

Tijdens de showcase deelde de ontwikkelaar ook meer details over de plannen voor de rest van het jaar. Zo maakt Ralph uit Wreck-It Ralph zijn debuut in juli, staat er voor oktober nóg een betaalde uitbreiding gepland en kunnen spelers in zowel september als december een gratis contentupdate verwachten. Bekijk de volledige showcase hieronder en werp alvast een blik op de nieuwe uitbreiding.

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Disney Dreamlight Valley is beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, pc en mobiel.