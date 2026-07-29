Enorme Project Zomboid Build 42-update is nu beschikbaar

Project Zomboid zet opnieuw een flinke stap in zijn early-access avontuur. Build 42, de update die vanaf vandaag beschikbaar is, brengt volledig vernieuwde omgevingen, nieuwe gameplayfeatures en meer manieren om de zombies een stap voor te blijven.

In een video die gelijktijdig met de release van de update beschikbaar is gesteld, zien we dat locaties zoals Rosewood, Riverside, West Point en Dixie een totale make-over hebben gekregen, waardoor de gebieden nu veel levendiger ogen. Daarnaast introduceert Build 42 een aantal veelgevraagde features, waaronder een uitgebreider crafting-systeem, een vernieuwd bouwsysteem, een verbeterd sneak-systeem, nieuwe cropvariaties en zelfs geoptimaliseerde controllerondersteuning. Ook heb je nu de beschikking over meer langeafstandswapens, kun je met de Corpse Dragging-mechaniek rottende zombielichamen verslepen en functioneren de analoge klokken eindelijk zoals het hoort. De volledige details van de update check je in de showcase hieronder.

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Project Zomboid Build 42 is vanaf nu beschikbaar.