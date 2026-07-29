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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Enorme Project Zomboid Build 42-update is nu beschikbaar

Door Joey Visser
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Project Zomboid zet opnieuw een flinke stap in zijn early-access avontuur. Build 42, de update die vanaf vandaag beschikbaar is, brengt volledig vernieuwde omgevingen, nieuwe gameplayfeatures en meer manieren om de zombies een stap voor te blijven.

In een video die gelijktijdig met de release van de update beschikbaar is gesteld, zien we dat locaties zoals Rosewood, Riverside, West Point en Dixie een totale make-over hebben gekregen, waardoor de gebieden nu veel levendiger ogen. Daarnaast introduceert Build 42 een aantal veelgevraagde features, waaronder een uitgebreider crafting-systeem, een vernieuwd bouwsysteem, een verbeterd sneak-systeem, nieuwe cropvariaties en zelfs geoptimaliseerde controllerondersteuning. Ook heb je nu de beschikking over meer langeafstandswapens, kun je met de Corpse Dragging-mechaniek rottende zombielichamen verslepen en functioneren de analoge klokken eindelijk zoals het hoort. De volledige details van de update check je in de showcase hieronder.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Project Zomboid Build 42 is vanaf nu beschikbaar.

Bron: The Indie Stone
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 9 reviews 164 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Project Zomboid
Project Zomboid

Ontwikkelaar

The Indie Stone

Uitgever

The Indie Stone

Release

8 november 2013

Platforms

PC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar craftercis
craftercis
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Weet niet of het aan mijn browser ligt maar ik zie bij artikels die refereren naar een video, geen video meer.

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