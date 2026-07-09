Disney Dreamlight Valley: Honeyglow Woods nu beschikbaar

Disney Dreamlight Valley introduceert een Whole New World met de release van Disney Dreamlight Valley: Honeyglow Woods Adventure Pack. In de gloednieuwe betaalde DLC reizen we af naar Honeyglow Woods, waar Winnie de Poeh, Knorretje en Iejoor op je staan te wachten.

Een aantal geliefde Winnie de Poeh-personages maakt een opwachting in de wereld van Disney Dreamlight Valley. Voor een eenmalige betaling van €16,99 zijn spelers met het nieuwe Adventure Pack in staat om af te reizen naar Honeyglow Woods. Dit gebied bevat vier nieuwe omgevingen om in te richten, drie personages om mee bevriend te raken en een nieuwe minigame in de vorm van Pooh Sticks. In deze minigame nemen we het op tegen vier dorpelingen, die gelijktijdig een stok in het water gooien. De eerste stok die dankzij de stroming de finish bereikt, wint.

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Uiteraard gaat deze Disney Dreamlight Valley-DLC gepaard met een nieuw verhaal. Honeyglow Woods is namelijk ten prooi gevallen aan corruptie. De oorsprong hiervan bevindt zich bij de Everoak Tree, die wordt omringd door de gebieden Drowsybloom Acre, Braveheart Grove, Gloommeadow en Nectar Apiary. De opdracht is eenvoudig: herstel de omgevingen en ontrafel het mysterie van de Everoak Tree.

Disney Dreamlight Valley: Honeyglow Woods Adventure Pack is vanaf nu verkrijgbaar als upgrade voor alle beschikbare platformen. De DLC heeft een adviesprijs van €16,99.