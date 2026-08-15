Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea bevat Jack Sparrow
In een initieel mysterieuze trailer komen we te weten dat er een nieuwe uitbreiding voor Disney Dreamlight Valley onderweg is. Maak je echter geen zorgen, in de tweede helft wordt de sluier van mysterie weggenomen en komen we te weten dat Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea Pirates of the Caribbean's Jack Sparrow introduceert.
Waar onderstaande Dreamlight Valley: The Keepsake Sea opent met een rijke onderwaterwereld, zien we al snel dat Jack Sparrow zijn oog heeft laten vallen op wat schatten. Wat uitbreiding The Keepsake Sea precies met zich meebrengt, is nog onbekend, maar een nieuwe wereld wordt vooralsnog niet uitgesloten. Helaas is er ook nog geen releasedatum bekend, maar Disney Dreamlight Valley kennende zal deze niet bijzonder ver in de toekomst liggen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Wordt dit weer een betaalde dlc of gratis toevoeging?