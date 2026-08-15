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Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea bevat Jack Sparrow

Door Rudy Wijnberg
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In een initieel mysterieuze trailer komen we te weten dat er een nieuwe uitbreiding voor Disney Dreamlight Valley onderweg is. Maak je echter geen zorgen, in de tweede helft wordt de sluier van mysterie weggenomen en komen we te weten dat Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea Pirates of the Caribbean's Jack Sparrow introduceert.

Waar onderstaande Dreamlight Valley: The Keepsake Sea opent met een rijke onderwaterwereld, zien we al snel dat Jack Sparrow zijn oog heeft laten vallen op wat schatten. Wat uitbreiding The Keepsake Sea precies met zich meebrengt, is nog onbekend, maar een nieuwe wereld wordt vooralsnog niet uitgesloten. Helaas is er ook nog geen releasedatum bekend, maar Disney Dreamlight Valley kennende zal deze niet bijzonder ver in de toekomst liggen.

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Bron: Disney Dreamlight Valley
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Disney Dreamlight Valley
Disney Dreamlight Valley

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Gameloft

Uitgever

Gameloft

Release

5 december 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
2 dagen geleden om 09:40

Wordt dit weer een betaalde dlc of gratis toevoeging?

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