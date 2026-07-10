Bungie geeft Destiny 2-spelers nog een laatste presentje
Het doek valt voor Destiny 2, want Bungie beëindigt de actieve ondersteuning voor hun shooter. De laatste patch is inmiddels ook uitgerold en tegelijk gaf Bungie ook nog eens een laatste presentje weg.
Claim een gratis Destiny 2-embleem
In een X-bericht heeft de ontwikkelaar een code gedeeld die je dient te activeren via Bungienet. Deze code bevat een afscheidscadeautje voor alle spelers van Destiny 2: een 'Gloriabundus Emblem'. Tegelijk heeft de laatste update ook een hoop bug fixes en wat tweaks voor ons in petto. Heel bijzonder is het misschien niet, maar het is toch wel een beetje bitterzoet dat het nu afgelopen is.
Bungie heeft al aangekondigd dat er geen Destiny 3 in de maak is, men focust zich nu op de ondersteuning van Marathon.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
-
Poll
Poll: Wat is de beste PlayStation Studios-franchise?
Wat is volgens jou de allerbeste PlayStation Studios-franchise? Breng nu je stem uit in onze nieuwste poll en laat weten welke serie jouw favoriet is.55 reacties
-
Trailer
Destiny 2: The Collection nu verkrijgbaar met alle DLC, raids en dungeons
Destiny 2: The Collection is nu verkrijgbaar en bevat alle belangrijke DLC, raids en dungeons. Wees er snel bij, De complete bundel kost tijdelijk €24,49!4 reacties
-
Trailer
Zwanenzang Destiny 2 start op 9 juni met Monument of Triumph
Destiny 2 begint op 9 juni 2026 aan de zwanenzang. Destiny 2 - Monument of Triumphs bevat nieuwe content en moet Guardians een waardig afscheid bieden.0 reacties
-
Nieuws
Grote ontslagronde bij Bungie in de maak, Destiny 3 niet in ontwikkeling
De journalist Jason Schreier komt met verontrustend nieuws. Bungie is bezig met het voorbereiden van een grote ontslagronde en Destiny 3 is niet in de...10 reacties