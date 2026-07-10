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Bungie geeft Destiny 2-spelers nog een laatste presentje

Door Simon Verbeke

Het doek valt voor Destiny 2, want Bungie beëindigt de actieve ondersteuning voor hun shooter. De laatste patch is inmiddels ook uitgerold en tegelijk gaf Bungie ook nog eens een laatste presentje weg.

Claim een gratis Destiny 2-embleem

In een X-bericht heeft de ontwikkelaar een code gedeeld die je dient te activeren via Bungienet. Deze code bevat een afscheidscadeautje voor alle spelers van Destiny 2: een 'Gloriabundus Emblem'. Tegelijk heeft de laatste update ook een hoop bug fixes en wat tweaks voor ons in petto. Heel bijzonder is het misschien niet, maar het is toch wel een beetje bitterzoet dat het nu afgelopen is.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Bungie heeft al aangekondigd dat er geen Destiny 3 in de maak is, men focust zich nu op de ondersteuning van Marathon.

Bron: Bungie
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 263 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Destiny 2 Genomineerd
Destiny 2

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Bungie

Uitgever

Activision Blizzard

Release

6 september 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
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