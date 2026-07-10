Bungie geeft Destiny 2-spelers nog een laatste presentje

Het doek valt voor Destiny 2, want Bungie beëindigt de actieve ondersteuning voor hun shooter. De laatste patch is inmiddels ook uitgerold en tegelijk gaf Bungie ook nog eens een laatste presentje weg.

Claim een gratis Destiny 2-embleem

In een X-bericht heeft de ontwikkelaar een code gedeeld die je dient te activeren via Bungienet. Deze code bevat een afscheidscadeautje voor alle spelers van Destiny 2: een 'Gloriabundus Emblem'. Tegelijk heeft de laatste update ook een hoop bug fixes en wat tweaks voor ons in petto. Heel bijzonder is het misschien niet, maar het is toch wel een beetje bitterzoet dat het nu afgelopen is.

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Bungie heeft al aangekondigd dat er geen Destiny 3 in de maak is, men focust zich nu op de ondersteuning van Marathon.