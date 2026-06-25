Update Grote ontslagronde bij Destiny-ontwikkelaar Bungie doorgevoerd
De ontwikkelaar Bungie (Destiny, Marathon) wordt wederom hard geraakt door een ontslagronde. Dit laat de gamemaker weten via social media.
We hebben het helaas al veel te vaak moeten horen de afgelopen jaren: een reorganisatie is nodig om de toekomst van Bungie veilig te stellen. Dit wil zeggen dat vele ontwikkelaars hun baan verliezen, al worden harde cijfers niet genoemd. De leiders bij Bungie geven toe dat Destiny 2 de verwachtingen niet waar heeft kunnen maken. Ze hebben wel nieuwe projecten in de maak, maar deze bevinden zich pas in een vroeg stadium en kunnen de grootte van het personeelsbestand niet verantwoorden. Het management geeft op een later moment aan hoe de toekomst voor Bungie eruit komt te zien, maar ze willen vooral nu even stilstaan bij de mensen die hun banen verliezen.
Bungie werkt momenteel aan post-launch updates voor Marathon. De laatste features voor Destiny 2 worden ook de komende weken vrijgegeven.
Update 25/06/'26 17:20: Sony heeft in een officiële statement een update gegeven over de huidige stand van zaken bij Bungie. CEO Hermen Hulst noemt de ontslagronde een 'moeilijk besluit' en naast de verloren banen bij Bungie zelf worden ook diverse teams onder Sony Interactive Entertainment geraakt. De ondersteuningsteams die de Destiny-ontwikkelaar bijstonden worden gereduceerd. Wederom zijn er geen daadwerkelijke cijfers onthuld.
We wensen alle getroffen medewerkers bij Bungie veel sterkte toe.
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Zat eraan te komen. Die overname is echt een grote fuck up geworden. Ik hou daarentegen wel van karma. Weg met die GAAS games.
Het bedrijf heeft eigenlijk een Bungie-jump gemaakt.
Ba-dum tss.
Hoeven ze iig niet op een veel te warm kantoor te zitten dezer dagen.
Elk voordeel heb zijn nadeel, zei The Rock ooit, waarna het over werd genomen door een voormalig voetballertje.
Duurt niet lang meer en dan bestaat Bungie niet meer ben ik bang.
Het meest opvallende is eigenlijk nog het grote verschil naar hoe dit gecommuniceerd wordt en het gedoe rond de studio's van XBox.
Bij XBox is er allemaal gedoe omheen, vooral door lekken van informatie en geruchten en dit wordt gewoon via een persbericht naar buiten gestuurd.
Hebben journalisten dit dan niet eerder vernomen en is er gewoon niks gelekt?
Knap van Sony/Bungie, vaag van Microsoft.
Bungie was ook zo legendarisch maar tegenwoordig is het gewoon een flutbedrijf. Niet meer mijn soort games en niet meer mijn soort visie. Deze reorganisatie is een logisch gevoel, Sony heeft echt troep gekocht.