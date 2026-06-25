De ontwikkelaar Bungie (Destiny, Marathon) wordt wederom hard geraakt door een ontslagronde. Dit laat de gamemaker weten via social media.

We hebben het helaas al veel te vaak moeten horen de afgelopen jaren: een reorganisatie is nodig om de toekomst van Bungie veilig te stellen. Dit wil zeggen dat vele ontwikkelaars hun baan verliezen, al worden harde cijfers niet genoemd. De leiders bij Bungie geven toe dat Destiny 2 de verwachtingen niet waar heeft kunnen maken. Ze hebben wel nieuwe projecten in de maak, maar deze bevinden zich pas in een vroeg stadium en kunnen de grootte van het personeelsbestand niet verantwoorden. Het management geeft op een later moment aan hoe de toekomst voor Bungie eruit komt te zien, maar ze willen vooral nu even stilstaan bij de mensen die hun banen verliezen.

Bungie werkt momenteel aan post-launch updates voor Marathon. De laatste features voor Destiny 2 worden ook de komende weken vrijgegeven.

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Update 25/06/'26 17:20: Sony heeft in een officiële statement een update gegeven over de huidige stand van zaken bij Bungie. CEO Hermen Hulst noemt de ontslagronde een 'moeilijk besluit' en naast de verloren banen bij Bungie zelf worden ook diverse teams onder Sony Interactive Entertainment geraakt. De ondersteuningsteams die de Destiny-ontwikkelaar bijstonden worden gereduceerd. Wederom zijn er geen daadwerkelijke cijfers onthuld.

We wensen alle getroffen medewerkers bij Bungie veel sterkte toe.