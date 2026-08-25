Final Fantasy VII Revelation biedt meer actie op grote schaal
Je zou haast verwachten dat Final Fantasy VII Revelation als afsluiter zou dienen, maar helaas moet de game het doen met een na laatste trailer tijdens ONL. Niet dat dat erg is, want in de nieuwe Final Fantasy VII Revelation-trailer zien we meer van de wereld, maar vooral meer van de Weapons.
In de lente van 2027 komt Final Fantasy VII Revelation gelijktijdig te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Hoewel Square Enix dit keer niet met zoveel informatie als tijdens de Final Fantasy VII Revelation-onthulling naar Duitsland is afgereisd, is dit meer dan een welkome trailer. Uiteraard zien we meer van de party, maar ook meer van de diverse Weapons die de game rijk is. Deze gigantische wezens doen er alles aan om de balans intact te houden, maar laten zich tegelijkertijd door niets of niemand stoppen.
Final Fantasy VII Revelation verschijnt in de lente van 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
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Niet mijn game helaas heb het eerste deel van de remake stuk gespeeld ik vind het gewoon niet leuk genoeg.
Dit gaat wel weer een geweldige game worden denk ik.
Hell fucking yes please!
Day one voor mij, yes yes yes. :)
Ik had van te voren wel meer verwacht van deze trailer eigenlijk, maar die game ga ik sowieso wel kopen.