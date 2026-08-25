Final Fantasy VII Revelation biedt meer actie op grote schaal

Je zou haast verwachten dat Final Fantasy VII Revelation als afsluiter zou dienen, maar helaas moet de game het doen met een na laatste trailer tijdens ONL. Niet dat dat erg is, want in de nieuwe Final Fantasy VII Revelation-trailer zien we meer van de wereld, maar vooral meer van de Weapons.

In de lente van 2027 komt Final Fantasy VII Revelation gelijktijdig te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Hoewel Square Enix dit keer niet met zoveel informatie als tijdens de Final Fantasy VII Revelation-onthulling naar Duitsland is afgereisd, is dit meer dan een welkome trailer. Uiteraard zien we meer van de party, maar ook meer van de diverse Weapons die de game rijk is. Deze gigantische wezens doen er alles aan om de balans intact te houden, maar laten zich tegelijkertijd door niets of niemand stoppen.

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Final Fantasy VII Revelation verschijnt in de lente van 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.