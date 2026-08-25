Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Final Fantasy VII Revelation biedt meer actie op grote schaal

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Je zou haast verwachten dat Final Fantasy VII Revelation als afsluiter zou dienen, maar helaas moet de game het doen met een na laatste trailer tijdens ONL. Niet dat dat erg is, want in de nieuwe Final Fantasy VII Revelation-trailer zien we meer van de wereld, maar vooral meer van de Weapons.

In de lente van 2027 komt Final Fantasy VII Revelation gelijktijdig te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Hoewel Square Enix dit keer niet met zoveel informatie als tijdens de Final Fantasy VII Revelation-onthulling naar Duitsland is afgereisd, is dit meer dan een welkome trailer. Uiteraard zien we meer van de party, maar ook meer van de diverse Weapons die de game rijk is. Deze gigantische wezens doen er alles aan om de balans intact te houden, maar laten zich tegelijkertijd door niets of niemand stoppen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Final Fantasy VII Revelation verschijnt in de lente van 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Square Enix
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2441 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
47 minuten geleden

Niet mijn game helaas heb het eerste deel van de remake stuk gespeeld ik vind het gewoon niet leuk genoeg.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
57 minuten geleden

Dit gaat wel weer een geweldige game worden denk ik.

0
Avatar Simon-Gameliner
Simon-Gameliner
Gameliner
1 uur geleden

Hell fucking yes please!

0
Avatar Larafin
Larafin
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Day one voor mij, yes yes yes. :)

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ik had van te voren wel meer verwacht van deze trailer eigenlijk, maar die game ga ik sowieso wel kopen.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord