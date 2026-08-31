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gamescom 2026

Cinematische productie Intergalactic: The Heretic Prophet is afgerond

Door Bram Noteboom
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Via social media laat PlayStation-dev Naughty Dog weten dat de cinematische productie van Intergalactic: The Heretic Prophet is afgerond. Gaan we binnenkort nieuwe beelden zien van de PS5-exclusieve titel?

Met de slogan 'See you, space cowboy...' hoopt de ontwikkelaar dat de fans snel kunnen aanschouwen, waar Naughty Dog zo hard aan heeft gewerkt de afgelopen tijd. De cast en crew wordt de hemel in geprezen, maar verder wordt er nog niks onthuld over de mogelijke onthulling. Uiteraard staat er komende donderdag een State of Play op de planning, alleen is er nog niet bekendgemaakt of Naughty Dog een opkomst maakt tijdens het felbegeerde evenement.

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Intergalactic: The Heretic Prophet is in ontwikkeling voor de PlayStation 5.

Bron: Naughty Dog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5381 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Intergalactic: The Heretic Prophet
Intergalactic: The Heretic Prophet

Ontwikkelaar

Naughty Dog

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

-

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar ccopx
ccopx
lvl5 Thread Hunter
4 minuten geleden

Enig idee wat bedoeld wordt met "cinematische productie"? Cutscenes?

0
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl6 Combo Juggler
52 minuten geleden

Oh! Ik wist niet dat er donderdag een State of Play gepland stond. Leuk! Hopelijk zien we meer van deze titel.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
56 minuten geleden

Hopelijk zien we snel meer

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Onbegrijpelijk dat je als game developers toch blijft denken dat het verkoopt als je een vrouw opzichtig mannelijk en lelijk maakt en dan in de hoofdrol zet.

Maar wie weet gaat het een goede game worden, don't know. Ze maken het zichzelf alleen erg moeilijk.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Elke trailer of alles wat ze ervan gaan laten zien zal wel weer een hoop shit over zich heen krijgen maar ik kijk enorm uit naar dit spel.

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden bewerkt

Ik ben echt heel erg benieuwd naar deze titel! Kom maar op donderdag!

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Hopelijk snel weer eens een trailer!

2
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