Cinematische productie Intergalactic: The Heretic Prophet is afgerond
Via social media laat PlayStation-dev Naughty Dog weten dat de cinematische productie van Intergalactic: The Heretic Prophet is afgerond. Gaan we binnenkort nieuwe beelden zien van de PS5-exclusieve titel?
Met de slogan 'See you, space cowboy...' hoopt de ontwikkelaar dat de fans snel kunnen aanschouwen, waar Naughty Dog zo hard aan heeft gewerkt de afgelopen tijd. De cast en crew wordt de hemel in geprezen, maar verder wordt er nog niks onthuld over de mogelijke onthulling. Uiteraard staat er komende donderdag een State of Play op de planning, alleen is er nog niet bekendgemaakt of Naughty Dog een opkomst maakt tijdens het felbegeerde evenement.
Intergalactic: The Heretic Prophet is in ontwikkeling voor de PlayStation 5.
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Enig idee wat bedoeld wordt met "cinematische productie"? Cutscenes?
Oh! Ik wist niet dat er donderdag een State of Play gepland stond. Leuk! Hopelijk zien we meer van deze titel.
Hopelijk zien we snel meer
Onbegrijpelijk dat je als game developers toch blijft denken dat het verkoopt als je een vrouw opzichtig mannelijk en lelijk maakt en dan in de hoofdrol zet.
Maar wie weet gaat het een goede game worden, don't know. Ze maken het zichzelf alleen erg moeilijk.
Elke trailer of alles wat ze ervan gaan laten zien zal wel weer een hoop shit over zich heen krijgen maar ik kijk enorm uit naar dit spel.
Ik ben echt heel erg benieuwd naar deze titel! Kom maar op donderdag!
Hopelijk snel weer eens een trailer!