Sony kondigt State of Play aan voor deze week

De zomervakantie ligt nog maar net achter ons en Sony heeft al voor de eerste week van september wat leuks op de planning gezet. We krijgen een nieuwe State of Play-uitzending... wacht, we krijgen er zelfs twee!

Twee State of Play-uitzendingen deze week

In een officieel bericht laat Sony weten dat er op donderdag 3 september maar liefst twee uitzendingen op de planning staan. Allereerst is er een State of Play waarin updates zullen gegeven worden over verschillende PlayStation Studios en third-party ontwikkelaars. Bij die laatste categorie zal Final Fantasy VII Revelation behoren: we zullen meer te zien krijgen van de wereld van die game.

Direct erna volgt een State of Play Japan (begeleid door Yuki Kaji). Deze State of Play zal zich dan focussen op verschillende opkomende games die gemaakt zijn in Japan en Azië. Hier hebben we nog geen specifieke titels gekregen.

De beide State of Play-uitzendingen zullen plaatsvinden op donderdag 3 september vanaf 15:00 uur lokale tijd. Welke games hoop jij te zien?