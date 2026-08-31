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gamescom 2026

Sony kondigt State of Play aan voor deze week

Door Simon Verbeke
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De zomervakantie ligt nog maar net achter ons en Sony heeft al voor de eerste week van september wat leuks op de planning gezet. We krijgen een nieuwe State of Play-uitzending... wacht, we krijgen er zelfs twee!

Twee State of Play-uitzendingen deze week

In een officieel bericht laat Sony weten dat er op donderdag 3 september maar liefst twee uitzendingen op de planning staan. Allereerst is er een State of Play waarin updates zullen gegeven worden over verschillende PlayStation Studios en third-party ontwikkelaars. Bij die laatste categorie zal Final Fantasy VII Revelation behoren: we zullen meer te zien krijgen van de wereld van die game.

Direct erna volgt een State of Play Japan (begeleid door Yuki Kaji). Deze State of Play zal zich dan focussen op verschillende opkomende games die gemaakt zijn in Japan en Azië. Hier hebben we nog geen specifieke titels gekregen.

State of play 3 sept

De beide State of Play-uitzendingen zullen plaatsvinden op donderdag 3 september vanaf 15:00 uur lokale tijd. Welke games hoop jij te zien?

Bron: Sony
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 328 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Oké, maar wanneer komt nu de Ocarina of Time Remake Nintendo Direct 😎!

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Fuck Sony.

Groet,
De gamers

2
Avatar TommyVercetti
TommyVercetti
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Wanneer komt er een nieuwe Astro Bot?

1
Avatar Swyklon
Swyklon
lvl2 Journey Awaits!
2 uur geleden

Voornamelijk begrepen dat er wat te zien komt van de Naughty dog kant maar zijn geruchten. Comments zullen wel weer razend zijn wat alleen maar goed is.

1
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Die ga ik zeker ff checken. En het kan me geen donder schelen of fysieke games blijven of niet.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

The Rock verwacht er net zoveel van als de boxoffice van The Smashing Machine

2
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

The Rock weet al hoe de live comments gaan zijn 😛

2
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Ik ben benieuwd. Al te veel grote verwachtingen ga ik niet koesteren dan is de verrassing "misschien" groter.

0
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