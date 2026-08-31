Sony kondigt State of Play aan voor deze week
De zomervakantie ligt nog maar net achter ons en Sony heeft al voor de eerste week van september wat leuks op de planning gezet. We krijgen een nieuwe State of Play-uitzending... wacht, we krijgen er zelfs twee!
Twee State of Play-uitzendingen deze week
In een officieel bericht laat Sony weten dat er op donderdag 3 september maar liefst twee uitzendingen op de planning staan. Allereerst is er een State of Play waarin updates zullen gegeven worden over verschillende PlayStation Studios en third-party ontwikkelaars. Bij die laatste categorie zal Final Fantasy VII Revelation behoren: we zullen meer te zien krijgen van de wereld van die game.
Direct erna volgt een State of Play Japan (begeleid door Yuki Kaji). Deze State of Play zal zich dan focussen op verschillende opkomende games die gemaakt zijn in Japan en Azië. Hier hebben we nog geen specifieke titels gekregen.
De beide State of Play-uitzendingen zullen plaatsvinden op donderdag 3 september vanaf 15:00 uur lokale tijd. Welke games hoop jij te zien?
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
-
Trailer
Final Fantasy VII Revelation biedt meer actie op grote schaal
Final Fantasy VII Revelation krijgt tijdens gamescom Opening Night Live een nieuwe trailer. Bekijk meer van de wereld, de party en de gigantische Weapons.7 reacties
-
Friendly Reminder
Friendly Reminder: Kijk hier op 25 augustus om 20:00 gamescom Opening Night Live
Gamescom Opening Night Live 2026 staat voor de deur. Bekijk wanneer de show begint en welke games we op 25 augustus kunnen verwachten van Geoff Keighley!2 reacties
-
Voorspelling
Voorspelling: gamescom Opening Night Live 2026 - Onze voorspelling
Met Opening Night Live 2026 in het vooruitzicht is het hoog tijd om onze voorspelingen voor de show te doen. Dit verwachten wij ervan.11 reacties
-
Event
Update Deze games kan je verwachten tijdens gamescom Opening Night Live 2026
Geoff Keighley onthult welke games we tijdens gamescom Opening Night Live kunnen verwachten. Denk aan The Witcher 3, Gears of War en Final Fantasy VII.11 reacties
Oké, maar wanneer komt nu de Ocarina of Time Remake Nintendo Direct 😎!
Fuck Sony.
Groet,
De gamers
Wanneer komt er een nieuwe Astro Bot?
Voornamelijk begrepen dat er wat te zien komt van de Naughty dog kant maar zijn geruchten. Comments zullen wel weer razend zijn wat alleen maar goed is.
Die ga ik zeker ff checken. En het kan me geen donder schelen of fysieke games blijven of niet.
The Rock verwacht er net zoveel van als de boxoffice van The Smashing Machine
The Rock weet al hoe de live comments gaan zijn 😛
Ik ben benieuwd. Al te veel grote verwachtingen ga ik niet koesteren dan is de verrassing "misschien" groter.