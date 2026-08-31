Hier gaat de Pokémon World Championships 2027 plaatsvinden

Ben je van het plannen? Blok dan maar alvast 13 tot en met 15 augustus 2027 in de agenda. In 2027 keert de Pokémon World Championships namelijk weer terug. Ditmaal vindt het evenement plaats in Singapore!

Met een korte trailer kondigt The Pokémon Company alvast de locatie van de Pokémon World Championships 2027 aan. Het evenement gaat op 13 augustus 2027 van start en loopt in totaal drie dagen. Het evenement bijwonen vereist echter wel een flinke reis. Singapore heeft namelijk de eer gekregen om als strijdtoneel te dienen.