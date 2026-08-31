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gamescom 2026

Hier gaat de Pokémon World Championships 2027 plaatsvinden

Door Rudy Wijnberg
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Ben je van het plannen? Blok dan maar alvast 13 tot en met 15 augustus 2027 in de agenda. In 2027 keert de Pokémon World Championships namelijk weer terug. Ditmaal vindt het evenement plaats in Singapore!

Met een korte trailer kondigt The Pokémon Company alvast de locatie van de Pokémon World Championships 2027 aan. Het evenement gaat op 13 augustus 2027 van start en loopt in totaal drie dagen. Het evenement bijwonen vereist echter wel een flinke reis. Singapore heeft namelijk de eer gekregen om als strijdtoneel te dienen.

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Bron: The Pokémon Company
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2469 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Pokémon TCG

Ontwikkelaar

The Pokémon Company International

Uitgever

The Pokémon Company

Release

-

Platforms

TCG
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