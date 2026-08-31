Hier gaat de Pokémon World Championships 2027 plaatsvinden
Ben je van het plannen? Blok dan maar alvast 13 tot en met 15 augustus 2027 in de agenda. In 2027 keert de Pokémon World Championships namelijk weer terug. Ditmaal vindt het evenement plaats in Singapore!
Met een korte trailer kondigt The Pokémon Company alvast de locatie van de Pokémon World Championships 2027 aan. Het evenement gaat op 13 augustus 2027 van start en loopt in totaal drie dagen. Het evenement bijwonen vereist echter wel een flinke reis. Singapore heeft namelijk de eer gekregen om als strijdtoneel te dienen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Gerucht
Gerucht: Pokémon TCG: 30th Celebration krijgt ultrazeldzame Mew
Pokémon TCG: 30th Celebration Anniversary krijgt mogelijk een ultrazeldzame Mew RGB-kaart. Volgens een insider is de kans om Mew te trekken 1 op 20.000.3 reacties
-
Nieuws
The Pokémon Company toont Pokémon TCG: 30th Celebration uitbreiding
Vanaf september verschijnt de nieuwe 30th Celebration uitbreiding voor de Pokémon Trading Card Game. The Pokémon Company heeft nieuwe details onthuld.3 reacties
-
Trailer
Pokémon TCG maakt opkomst tijdens dertigjarig jubileum
Het Pokémon-feestje is niet compleet zonder de inclusie van de Trading Card Game. The Pokémon Company belooft grote verrassingen, maar blijft mysterieus.0 reacties
-
Nieuws
Pokémon TCG Mega Evolution—Perfect Order brengt Mega Pokémon
Pokémon TCG Mega Evolution—Perfect Order verschijnt 27 maart 2026 en introduceert onder andere Mega Zygarde, Starmie, Clefable en Skarmory ex in Lumiose...0 reacties