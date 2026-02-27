Pokémon TCG maakt opkomst tijdens dertigjarig jubileum

Het Pokémon-feestje is niet compleet zonder de inclusie van de Trading Card Game. The Pokémon Company belooft grote verrassingen, maar blijft mysterieus.

We zien een aantal van de meest iconische Pokémon-kaarten aller tijden voorbij vliegen in een spectaculaire trailer. Van de eerste Pikachu tot de meer recente Zacian; ze krijgen allemaal een podium. The Pokémon Company heeft een bijzondere producten-line-up in gedachten, al laten ze niet helemaal kwijt wat dat precies inhoudt. De trailer sluit verder af met een mysterieuze opkomst van Mew en Mewtwo. Het tweetal staat centraal en de kaarten die ze versieren lijken niet gebonden te zijn aan één type, maar ze juist allemaal te beheersen. We moeten nog even geduldig afwachten, maar gelukkig verschijnen de nieuwste kaarten in 2026.

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