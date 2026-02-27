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Pokémon TCG maakt opkomst tijdens dertigjarig jubileum

Door Bram Noteboom
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Het Pokémon-feestje is niet compleet zonder de inclusie van de Trading Card Game. The Pokémon Company belooft grote verrassingen, maar blijft mysterieus.

We zien een aantal van de meest iconische Pokémon-kaarten aller tijden voorbij vliegen in een spectaculaire trailer. Van de eerste Pikachu tot de meer recente Zacian; ze krijgen allemaal een podium. The Pokémon Company heeft een bijzondere producten-line-up in gedachten, al laten ze niet helemaal kwijt wat dat precies inhoudt. De trailer sluit verder af met een mysterieuze opkomst van Mew en Mewtwo. Het tweetal staat centraal en de kaarten die ze versieren lijken niet gebonden te zijn aan één type, maar ze juist allemaal te beheersen. We moeten nog even geduldig afwachten, maar gelukkig verschijnen de nieuwste kaarten in 2026.

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Bron: Pokémon Presents
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5338 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Pokémon TCG

Ontwikkelaar

The Pokémon Company International

Uitgever

The Pokémon Company

Release

-

Platforms

TCG
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