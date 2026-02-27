Pokémon TCG maakt opkomst tijdens dertigjarig jubileum
Het Pokémon-feestje is niet compleet zonder de inclusie van de Trading Card Game. The Pokémon Company belooft grote verrassingen, maar blijft mysterieus.
We zien een aantal van de meest iconische Pokémon-kaarten aller tijden voorbij vliegen in een spectaculaire trailer. Van de eerste Pikachu tot de meer recente Zacian; ze krijgen allemaal een podium. The Pokémon Company heeft een bijzondere producten-line-up in gedachten, al laten ze niet helemaal kwijt wat dat precies inhoudt. De trailer sluit verder af met een mysterieuze opkomst van Mew en Mewtwo. Het tweetal staat centraal en de kaarten die ze versieren lijken niet gebonden te zijn aan één type, maar ze juist allemaal te beheersen. We moeten nog even geduldig afwachten, maar gelukkig verschijnen de nieuwste kaarten in 2026.
Ben jij fan van Pokémon TCG? Heb je een favoriete kaart? Laat het ons vooral weten!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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