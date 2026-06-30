The Pokémon Company toont Pokémon TCG: 30th Celebration uitbreiding
Pokémonkaartenverzamelaars hebben weer iets om naar uit te kijken, want later dit jaar verschijnt de jubileumuitbreiding van de Pokémon Trading Card Game. The Pokémon Company heeft zojuist de productlijn bekendgemaakt van deze speciale uitbreiding.
Eerder deze maand kondigde The Pokémon Company al aan dat er dit jaar een special 30th Celebration uitbreiding komt voor de Pokémon Trading Card Game. Juist, de kaarten met afbeeldingen van talloze Pokémon draaien inmiddels als zo'n dertig jaar mee en dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Vandaag heeft The Pokémon Company meer details onthuld over wat ons in september van dit jaar te wachten staat. De 30th Celebration uitbreiding bevat alle foliekaarten en brengt ook de gloednieuwe zeldzame Futuristic Rare kaart naar het spel.
Er worden verschillende packs uitgebracht waarin je zowel nieuwe als klassieke kaarten kunt vinden. De 30th Celebration wordt uitgebracht met de volgende producten:
- 30th Celebration Elite Trainer Box
- 30th Celebration Poster Collection
- 30th Celebration Tech Sticker Collection
- 30th Celebration Pokémon ex Box
- 30th Celebration Ex Tin
De 30th Celebration uitbreiding is vanaf 16 september 2026 verkrijgbaar bij de deelnemende retailers over de hele wereld. Vanaf 15 september 2026 om 19:00 uur kun je vast aan de slag met de 30th Celebration uitbreiding in de Pokémon TCG Live voor iOS, Android, macOS en Windows.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Leuk! Voor de scalpers haha.... Wel zielig dat dit tegenwoordig zo gaat, hopelijk stellen winkels harde eisen met 2 p.p. ofzo maar dat zal wel niet...
Wou dat ik nog enthousiast kon zijn voor dit soort dingen, je weet dat als je niet in de rij ervoor gaat staan dat je dit nooit kan kopen behalve van scalpers.
Was vroeger zo leuk om elke week 1 euro te krijgen voor zakgeld en dan eens per maand voor 4 euro een pakje pokemon kaarten kopen.
De hele hobby is al jaren in het putje.