Pokémonkaartenverzamelaars hebben weer iets om naar uit te kijken, want later dit jaar verschijnt de jubileumuitbreiding van de Pokémon Trading Card Game. The Pokémon Company heeft zojuist de productlijn bekendgemaakt van deze speciale uitbreiding.

Eerder deze maand kondigde The Pokémon Company al aan dat er dit jaar een special 30th Celebration uitbreiding komt voor de Pokémon Trading Card Game. Juist, de kaarten met afbeeldingen van talloze Pokémon draaien inmiddels als zo'n dertig jaar mee en dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Vandaag heeft The Pokémon Company meer details onthuld over wat ons in september van dit jaar te wachten staat. De 30th Celebration uitbreiding bevat alle foliekaarten en brengt ook de gloednieuwe zeldzame Futuristic Rare kaart naar het spel.

Er worden verschillende packs uitgebracht waarin je zowel nieuwe als klassieke kaarten kunt vinden. De 30th Celebration wordt uitgebracht met de volgende producten:



30th Celebration Elite Trainer Box

30th Celebration Poster Collection

30th Celebration Tech Sticker Collection

30th Celebration Pokémon ex Box

30th Celebration Ex Tin

De 30th Celebration uitbreiding is vanaf 16 september 2026 verkrijgbaar bij de deelnemende retailers over de hele wereld. Vanaf 15 september 2026 om 19:00 uur kun je vast aan de slag met de 30th Celebration uitbreiding in de Pokémon TCG Live voor iOS, Android, macOS en Windows.