Ace Combat 8 krijgt live-actionprequel met bekende acteurs

Bandai Namco tovert zojuist wat moois uit de hoge hoed. Ace Combat 8: Wings of Theve krijgt namelijk een prequel. Niet in game-, maar in serievorm: Ace Combat 8: Wings of Theve - Hour Zero. In de aankomende serie zien we naast keiharde actie ook de nodige sterren voorbijkomen.

Op 15 september verschijnt de eerste aflevering van Ace Combat 8: Wings of Theve - Hour Zero. In de serie krijgen we in totaal vier afleveringen te zien waarin duidelijk wordt wat er voorafgaand aan de game gebeurt. Bandai Namco en Project Aces hebben er flink werk van gemaakt, want het zijn niet slechts de stagiairs die mogen schitteren in de live-actionserie. Josh Holloway (Lost, Yellowstone), Brandon Routh (Superman Returns) en Tamlyn Tomita (Cobra Kai) vertolken namelijk belangrijke rollen.

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In Hour Zero kruipen we in de belevingswereld van de drie overlevenden van de invasie van Republic Sotoa. Holloway vervult hierbij de rol van piloot, terwijl Routh de rol van arts op zich neemt. Tomita kijkt vanaf een afstandje toe als nieuwslezeres, maar merkt al snel dat persvrijheid niet meer bestaat. De drie losse verhalen moeten uiteindelijk samenkomen bij de start van Ace Combat 8: Wings of Theve, waarin we het verhaal voortzetten middels de campagne.

De release van de eerste aflevering staat gepland voor 15 september en komt te verschijnen op het YouTube-kanaal in de bron. De laatste aflevering moet voor 2 oktober verschijnen, waardoor we de complete serie voor de launch kunnen afronden. Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 2 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Meer over deze game lezen? Lees dan nu ons interview met Project Aces!