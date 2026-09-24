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Capcom brengt Ace Attorney: Dual Destinies naar VR-apparaten

Door Bram Noteboom
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Terwijl menig puzzel-liefhebber met smart wachten op een nieuwe Ace Attorney-game, brengt Capcom Ace Attorney: Dual Destinies naar de Meta Quest 3 in 2027.

Ja, je kan Capcom er (meestal) niet van betichten dat ze hun franchises niet genoeg onderhouden, maar dit is het nieuws waar niet heel veel fans op zaten te wachten. Afijn, Ace Attorney: Dual Destinies kwam oorspronkelijk in 2013 voor de Nintendo 3DS te verschijnen, terwijl er mobiele versies werden uitgebracht in 2014 en 2017. Nu hoopt Capcom de VR-markt te ondersteunen met de release van de puzzelgame voor de Meta Quest 3. Je stapt wederom in de rechtmatige schoenen Phoenix Wright, Apollo Justice en Athena Cykes om je cliënten vrij te spreken. Ditmaal sta je echter direct in de rechtszaal en wijs je met je eigen daadkrachtige vinger. Objection!

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Ace Attorney: Dual Destinies verschijnt in 2027 voor de Meta Quest 3 en 3S.

Bron: Capcom
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5550 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Ace Attorney: Dual Destinies

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

25 juli 2013

Platforms

3DS
Mob
VR
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Reacties
Avatar NilsHoogervorst
NilsHoogervorst
Gameliner
1 uur geleden

Alles behalve Ace Attorney 7 😭

1
Avatar Marinden
Marinden
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Tja. Lijkt me niet heel bijzonder dit....

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Weet niet wat ik hier van moet vinden eigenlijk

0
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