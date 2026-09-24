Capcom brengt Ace Attorney: Dual Destinies naar VR-apparaten

Terwijl menig puzzel-liefhebber met smart wachten op een nieuwe Ace Attorney-game, brengt Capcom Ace Attorney: Dual Destinies naar de Meta Quest 3 in 2027.

Ja, je kan Capcom er (meestal) niet van betichten dat ze hun franchises niet genoeg onderhouden, maar dit is het nieuws waar niet heel veel fans op zaten te wachten. Afijn, Ace Attorney: Dual Destinies kwam oorspronkelijk in 2013 voor de Nintendo 3DS te verschijnen, terwijl er mobiele versies werden uitgebracht in 2014 en 2017. Nu hoopt Capcom de VR-markt te ondersteunen met de release van de puzzelgame voor de Meta Quest 3. Je stapt wederom in de rechtmatige schoenen Phoenix Wright, Apollo Justice en Athena Cykes om je cliënten vrij te spreken. Ditmaal sta je echter direct in de rechtszaal en wijs je met je eigen daadkrachtige vinger. Objection!

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Ace Attorney: Dual Destinies verschijnt in 2027 voor de Meta Quest 3 en 3S.