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id Software verwijdert Quake Champions' free-to-play model, battle passes en meer

Door Bram Noteboom
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id Software en Bethesda stoppen met contentupdates voor Quake Champions. Daarnaast verwijdert men het free-to-play model en de andere in-game aankopen.

Vanaf nu kun je Quake Champions niet meer gratis opstarten. De first-person shooter kent een nederig prijskaartje van een tientje, maar daarentegen worden ook alle in-game aankopen uit de titel gesloopt. Denk hierbij aan battle passes, de store, lootboxes, dagelijkse inlog-beloningen, enzovoorts. Er worden geen nieuwe contentupdates meer ontwikkeld voor de competitieve arena shooter, maar dat wil niet zeggen dat de game richting het einde wordt gesleept. id Software heeft namelijk nog één grote balans-update doorgevoerd, zodat de loyale achterban nog een flink poosje uit de voeten kan met Quake Champions. Alle details zijn via de bronvermelding te lezen.

Quake Champions 2026 pc

Quake Champions is nu beschikbaar voor de pc.

Bron: id Software
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5550 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Quake Champions

Ontwikkelaar

id Software

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

18 augustus 2022

Platforms

PC
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