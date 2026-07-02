Gerucht: Update Ook Obsidian Entertainment moet vrezen voor XBOX Reset
In de nieuwste editie van The Game Business wordt de situatie bij XBOX besproken. Obsidian Entertainment is naar verluidt ook niet veilig.
Update 02/07/'26 - 16:38: We hebben het geluk dat een bron zoals Jason Schreier bestaat. De journalist van Bloomberg geeft via BlueSky aan dat Obsidian Entertainment niet gesloten wordt door Microsoft. Wel zijn er andere elementen nog onduidelijk, zoals het aantal ontslagen werknemers. Aankomende maandag wordt een duidelijk beeld verwacht van de ontslagronde.
De grote XBOX Reset domineert al een paar weken de headlines en de onzekerheid maakt het er niet beter op. Online worden diverse publicaties gemaakt van verschillende outlets met rapportages over de vele studio's onder de Microsoft-vleugel. Het begon bij Ninja Theory, Double Fine Productions, Compulsion Games, maar in de loop der tijd zijn er meerdere namen bijgekomen, zoals Undead Labs en Arkane Studios. Het volgende potentiële slachtoffer is nu bekendgemaakt; Obsidian Entertainment bevindt zich momenteel ook aan de onderhandelingstafel om een toekomst voor zichzelf te garanderen.
Obsidian Entertainment wordt gezien als een echt werkpaard voor XBOX. Met recente releases, zoals The Outer Worlds (2), Avowed, Pentiment en Grounded (2), wist het binnen een paar jaar tijd een respectabele hoeveelheid games te produceren. Echter, de verkoopcijfers vallen volgens analisten tegen en daardoor is ook deze gamemaker nu onderdeel van de XBOX Reset. Er zijn gesprekken gaande waardoor de sales tegenvallen, maar de focus op Game Pass in de periode dat de gamers werden uitgebracht, lijkt de grootste boosdoener te zijn. Er wordt verder gespeculeerd dat Obsidian Entertainment wel blijft bestaan, maar dat ze vooral moeten werken als een ondersteunende partij voor de Fallout-IP. De nieuwe strategie van XBOX gaat namelijk all-in op de grootste franchises die ze in huis hebben.
We houden de ontwikkelingen in de gaten. De officiële aankondigingen rondom de ontslagronde worden de komende dagen verwacht.
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Wat was het? 7 miljard voor Bethesda en 64 miljard zoiets voor de ander. En dat schrijven ze nu na een aantal jaren alweer grotendeels af....
Dat kan niet. 70-80 miljard schrijf je niet zonder reden af onder het motto mislukt. Hier MOET iets achter zitten. OF ze zijn daar compleet gestoord, maar dan zouden de grote aandeelhouders allang ingrijpen.
Ik denk dat het enkel met Ai te maken heeft. Als er over 5 jaar met Ai iedere week 70 AAA games uitkomen die gemaakt zijn door drie mensen in 3 maanden, dan is letterlijk iedere op dit moment bestaande studio waardeloos. Letterlijk 0. Wanneer je ze dan gaat sluiten om deze reden zal dat best wel eens veel problemen kunnen leveren. Zeker weten eigenlijk. Daarom wordt nu periodiek het een en het ander gesloten en ontslagen met ontslagrondes onder voorwenselen die ook gelden, maar niet doorslaggevend zijn en dat weten ze heel goed. Dit kan eigenlijk de enige ECHTE reden zijn.
Dan zijn de investeringen van Microsoft met betrekking tot deze miljarden Studios ook direct de slechtste investeringen ooit gedaan achteraf. En dan bedoel ik in alle branches.
Is er eigenlijk iets wat Microsoft in handen kan houden?
Niet heel rouwig om, het Obsidian van Pillars of Eternity en New Vegas lijkt niet meer te bestaan. De topnotch verhaalvertelling en world-building heb ik in hun latere games niet terug gezien. Voelt net als Bioware en Naughty Dog = het draagt de naam, pronkt met successen uit het verleden, maar bestaan waarschijnlijk amper meer uit de personen die het groot genaakt hebben.
Dit is wel triest. Wat een bende bij Xbox.
Wat blijft er dan eigenlijk nog over? Zoveel talentvolle mensen die geweldige games hebben gemaakt, gewoon genaaid door bedrijfsmensen die nog nooit een game hebben aangeraakt.
Zo zie je maar weer hoeveel onzin de wereld ingeslingerd wordt. Allemaal geruchten, iedereen roept elkaar na zonder iets te checken.
Laat ze alsjeblieft eerst nog even een fallout new vegas 2 maken
Heel leuk als deze resets en sluitingen van al die studios? Maar welke studios houd je dan over om games voor je project helix console te maken? The Collation, Halo studios en Playground studios en Bethesda voor Fallout en Elders Scroll en Activision voor Cod?. Ze hebben dit destijds ook gedaan tijdens de Xbox one periode alle studios sluiten met als gevolg dat de one in zijn hele levensduur bijna geen games hadden. Dus zonder studios is het ook de moeite waard niet om een next gen XBOX te kopen.