In de nieuwste editie van The Game Business wordt de situatie bij XBOX besproken. Obsidian Entertainment is naar verluidt ook niet veilig.

Update 02/07/'26 - 16:38: We hebben het geluk dat een bron zoals Jason Schreier bestaat. De journalist van Bloomberg geeft via BlueSky aan dat Obsidian Entertainment niet gesloten wordt door Microsoft. Wel zijn er andere elementen nog onduidelijk, zoals het aantal ontslagen werknemers. Aankomende maandag wordt een duidelijk beeld verwacht van de ontslagronde.

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De grote XBOX Reset domineert al een paar weken de headlines en de onzekerheid maakt het er niet beter op. Online worden diverse publicaties gemaakt van verschillende outlets met rapportages over de vele studio's onder de Microsoft-vleugel. Het begon bij Ninja Theory, Double Fine Productions, Compulsion Games, maar in de loop der tijd zijn er meerdere namen bijgekomen, zoals Undead Labs en Arkane Studios. Het volgende potentiële slachtoffer is nu bekendgemaakt; Obsidian Entertainment bevindt zich momenteel ook aan de onderhandelingstafel om een toekomst voor zichzelf te garanderen.

Obsidian Entertainment wordt gezien als een echt werkpaard voor XBOX. Met recente releases, zoals The Outer Worlds (2), Avowed, Pentiment en Grounded (2), wist het binnen een paar jaar tijd een respectabele hoeveelheid games te produceren. Echter, de verkoopcijfers vallen volgens analisten tegen en daardoor is ook deze gamemaker nu onderdeel van de XBOX Reset. Er zijn gesprekken gaande waardoor de sales tegenvallen, maar de focus op Game Pass in de periode dat de gamers werden uitgebracht, lijkt de grootste boosdoener te zijn. Er wordt verder gespeculeerd dat Obsidian Entertainment wel blijft bestaan, maar dat ze vooral moeten werken als een ondersteunende partij voor de Fallout-IP. De nieuwe strategie van XBOX gaat namelijk all-in op de grootste franchises die ze in huis hebben.

We houden de ontwikkelingen in de gaten. De officiële aankondigingen rondom de ontslagronde worden de komende dagen verwacht.