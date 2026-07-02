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Gerucht: Update Ook Obsidian Entertainment moet vrezen voor XBOX Reset

Door Bram Noteboom

In de nieuwste editie van The Game Business wordt de situatie bij XBOX besproken. Obsidian Entertainment is naar verluidt ook niet veilig.

Update 02/07/'26 - 16:38: We hebben het geluk dat een bron zoals Jason Schreier bestaat. De journalist van Bloomberg geeft via BlueSky aan dat Obsidian Entertainment niet gesloten wordt door Microsoft. Wel zijn er andere elementen nog onduidelijk, zoals het aantal ontslagen werknemers. Aankomende maandag wordt een duidelijk beeld verwacht van de ontslagronde.

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De grote XBOX Reset domineert al een paar weken de headlines en de onzekerheid maakt het er niet beter op. Online worden diverse publicaties gemaakt van verschillende outlets met rapportages over de vele studio's onder de Microsoft-vleugel. Het begon bij Ninja Theory, Double Fine Productions, Compulsion Games, maar in de loop der tijd zijn er meerdere namen bijgekomen, zoals Undead Labs en Arkane Studios. Het volgende potentiële slachtoffer is nu bekendgemaakt; Obsidian Entertainment bevindt zich momenteel ook aan de onderhandelingstafel om een toekomst voor zichzelf te garanderen.

Obsidian Entertainment wordt gezien als een echt werkpaard voor XBOX. Met recente releases, zoals The Outer Worlds (2), Avowed, Pentiment en Grounded (2), wist het binnen een paar jaar tijd een respectabele hoeveelheid games te produceren. Echter, de verkoopcijfers vallen volgens analisten tegen en daardoor is ook deze gamemaker nu onderdeel van de XBOX Reset. Er zijn gesprekken gaande waardoor de sales tegenvallen, maar de focus op Game Pass in de periode dat de gamers werden uitgebracht, lijkt de grootste boosdoener te zijn. Er wordt verder gespeculeerd dat Obsidian Entertainment wel blijft bestaan, maar dat ze vooral moeten werken als een ondersteunende partij voor de Fallout-IP. De nieuwe strategie van XBOX gaat namelijk all-in op de grootste franchises die ze in huis hebben.

Obsidian Entertainment XBOX nieuws

We houden de ontwikkelingen in de gaten. De officiële aankondigingen rondom de ontslagronde worden de komende dagen verwacht.

Bron: The Game Business
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl7 Checkpoint Jeugd
gisteren om 09:06

Wat was het? 7 miljard voor Bethesda en 64 miljard zoiets voor de ander. En dat schrijven ze nu na een aantal jaren alweer grotendeels af....

Dat kan niet. 70-80 miljard schrijf je niet zonder reden af onder het motto mislukt. Hier MOET iets achter zitten. OF ze zijn daar compleet gestoord, maar dan zouden de grote aandeelhouders allang ingrijpen.

Ik denk dat het enkel met Ai te maken heeft. Als er over 5 jaar met Ai iedere week 70 AAA games uitkomen die gemaakt zijn door drie mensen in 3 maanden, dan is letterlijk iedere op dit moment bestaande studio waardeloos. Letterlijk 0. Wanneer je ze dan gaat sluiten om deze reden zal dat best wel eens veel problemen kunnen leveren. Zeker weten eigenlijk. Daarom wordt nu periodiek het een en het ander gesloten en ontslagen met ontslagrondes onder voorwenselen die ook gelden, maar niet doorslaggevend zijn en dat weten ze heel goed. Dit kan eigenlijk de enige ECHTE reden zijn.

Dan zijn de investeringen van Microsoft met betrekking tot deze miljarden Studios ook direct de slechtste investeringen ooit gedaan achteraf. En dan bedoel ik in alle branches.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
1 dag geleden om 18:05

Is er eigenlijk iets wat Microsoft in handen kan houden?

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
2 dagen geleden om 21:57

Niet heel rouwig om, het Obsidian van Pillars of Eternity en New Vegas lijkt niet meer te bestaan. De topnotch verhaalvertelling en world-building heb ik in hun latere games niet terug gezien. Voelt net als Bioware en Naughty Dog = het draagt de naam, pronkt met successen uit het verleden, maar bestaan waarschijnlijk amper meer uit de personen die het groot genaakt hebben.

0
Avatar Worlds
Worlds
lvl2 Journey Awaits!
2 dagen geleden om 19:07

Dit is wel triest. Wat een bende bij Xbox.

1
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 dagen geleden om 18:58 bewerkt

Wat blijft er dan eigenlijk nog over? Zoveel talentvolle mensen die geweldige games hebben gemaakt, gewoon genaaid door bedrijfsmensen die nog nooit een game hebben aangeraakt.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
2 dagen geleden om 18:02

Zo zie je maar weer hoeveel onzin de wereld ingeslingerd wordt. Allemaal geruchten, iedereen roept elkaar na zonder iets te checken.

1
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
2 dagen geleden om 17:56

Laat ze alsjeblieft eerst nog even een fallout new vegas 2 maken

2
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 dagen geleden om 16:45

Heel leuk als deze resets en sluitingen van al die studios? Maar welke studios houd je dan over om games voor je project helix console te maken? The Collation, Halo studios en Playground studios en Bethesda voor Fallout en Elders Scroll en Activision voor Cod?. Ze hebben dit destijds ook gedaan tijdens de Xbox one periode alle studios sluiten met als gevolg dat de one in zijn hele levensduur bijna geen games hadden. Dus zonder studios is het ook de moeite waard niet om een next gen XBOX te kopen.

2
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