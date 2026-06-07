Historische strategie keert terug in Stronghold 4 trailer
De Stronghold-franchise staat inmiddels al meer dan 2 decennia lang garant voor tactische RTS-games in een historische setting. Tijdens de PC Gaming Show werd er goed nieuws aangekondigd voor de fans: Stronghold 4 is namelijk onderweg!
Stronghold 4 verschijnt later dit jaar
Ondanks dat er een cijfer '4' in de titel staat, is Stronghold 4 grappig genoeg al lang niet meer de vierde game in de reeks (eerder de twaalfde). Ben Starr en Samantha Béart stellen dit nieuwste deel voor in de eerste trailer. Ze vertellen ons meer over wat we kunnen verwachten van deze game én we zien tegelijk ook al veel gameplaybeelden. De trailer sluit af met de mededeling dat er een demo live zal gaan op 23 juni.
Stronghold 4 verschijnt ergens dit jaar voor pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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