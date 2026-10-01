Massive Entertainment neemt leiding van Ubisoft Creative House 2

Via hun website laat Massive Entertainment weten dat ze de leiding nemen van Ubisoft Creative House 2. De Tom Clancy-games, maar ook nieuwe IP's staan op de planning.

De ontwikkelaar vestigt de focus onder General Manager Christoph Hartmann op de ondersteuning en nieuwe entrees van Tom Clancy's The Division, Ghost Recon en Splinter Cell. Daarnaast werkt men aan nieuwe IP's, inclusief aan de van Amazon overgenomen March of Giants. De ontwikkelaars die al eerder deel uitmaakte van Ubisoft Creative House 2 komen nu onder de hoede genomen van Massive Entertainment. Hartmann geeft aan dat 'door de teams onder één vlag te verenigen, krijgt Ubisoft de kans om de creatieve energie en expertise in Montréal, Parijs, Zweden en Toronto te bundelen om de volgende generatie van deze iconische franchises vorm te geven, nieuwe games en intellectuele eigendommen te creëren en tegelijkertijd de vakmanschap en de technologie verder te ontwikkelen.'

Op welke Ubisoft-games wacht jij met smart? Laat het ons weten!