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Massive Entertainment neemt leiding van Ubisoft Creative House 2

Door Bram Noteboom
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Via hun website laat Massive Entertainment weten dat ze de leiding nemen van Ubisoft Creative House 2. De Tom Clancy-games, maar ook nieuwe IP's staan op de planning.

De ontwikkelaar vestigt de focus onder General Manager Christoph Hartmann op de ondersteuning en nieuwe entrees van Tom Clancy's The Division, Ghost Recon en Splinter Cell. Daarnaast werkt men aan nieuwe IP's, inclusief aan de van Amazon overgenomen March of Giants. De ontwikkelaars die al eerder deel uitmaakte van Ubisoft Creative House 2 komen nu onder de hoede genomen van Massive Entertainment. Hartmann geeft aan dat 'door de teams onder één vlag te verenigen, krijgt Ubisoft de kans om de creatieve energie en expertise in Montréal, Parijs, Zweden en Toronto te bundelen om de volgende generatie van deze iconische franchises vorm te geven, nieuwe games en intellectuele eigendommen te creëren en tegelijkertijd de vakmanschap en de technologie verder te ontwikkelen.'

Massive Entertainment Ubisoft

Op welke Ubisoft-games wacht jij met smart? Laat het ons weten!

Bron: Massive Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5597 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

"Op welke Ubisoft-games wacht jij met smart?"

Splinter Cell reboot/remake, it is time😌

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Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Geen verkeerde studio om de leiding van Ubisoft Creative House 2 over te nemen.

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