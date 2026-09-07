GTA 6-preview toont hoe levendig Vice City wordt

TROISCOULEURS heeft GTA VI in actie gezien bij Rockstar North en deelt in een uitgebreide preview nieuwe details over de open wereld, Lucia, Jason en de manier waarop spelers zich straks door Vice City bewegen. Het Franse medium kreeg niet alleen een gameplaypresentatie te zien, maar ook een rondleiding door de game terwijl Head of Development Rob Nelson zelf de controller vasthield.

Een van de opvallendste details is dat Vice City veel dynamischer moet aanvoelen dan eerdere delen. Zo kan dezelfde straat op het ene moment rustig zijn, maar later op de dag volledig vastlopen door de spits. Ook buiten missies om lijkt er van alles te kunnen gebeuren. In de preview worden Lucia en Jason bijvoorbeeld uitgedaagd om vanaf een brug het water in te springen. Dat klinkt gezellig, totdat blijkt dat hun auto ondertussen wordt gestolen door een groep NPC's.

Ook het criminele leven lijkt minder voorspelbaar te worden. TROISCOULEURS kreeg twee winkelovervallen te zien, maar die verliepen allebei anders. De reactie van de kassamedewerker, de klanten in de winkel en het moment waarop de politie ingrijpt, kunnen per situatie verschillen. In een ander voorbeeld komen Jason en Lucia na een gesprek op het strand bij een luxe villa terecht, waar ze niet bepaald welkom zijn en de politie al snel wordt gebeld. Volgens Nelson is ook het politiesysteem in GTA 6 slimmer geworden. Agenten letten onder meer op wat je draagt en hoe je probeert weg te komen. Als de politie weet hoe je eruitziet, kan het dus helpen om je route slim te kiezen of van voertuig te wisselen. Daarnaast speelt contant geld een grotere rol. Wie geld op zak heeft en wordt uitgeschakeld voordat het is gestort, raakt dat geld namelijk kwijt.

De band tussen Lucia en Jason krijgt eveneens meer nadruk. Omdat de twee hoofdpersonages een koppel vormen, moeten actievolle momenten volgens Rockstar een andere lading krijgen. Je bent niet alleen bezig met je eigen overleving, maar ook met wat er met de ander gebeurt. Eerder bleek al dat het verder uitbouwen van de romance tussen de hoofdpersonages optioneel is in GTA 6. Ook achter de schermen laat de preview iets interessants zien. Tijdens de speelsessie noemden ontwikkelaars nog live feedbackpunten die voor release verbeterd moesten worden. Zo voelde een liefdevol gebaar tussen Lucia en Jason nog iets te traag en vloog een verkeerspion volgens het team iets te zwaar weg nadat die werd geraakt. Het zegt veel over de hoeveelheid detail waar Rockstar op dit moment nog aan sleutelt.

Vice City zelf wordt ondertussen flink groter dan Los Santos. Volgens Nelson is de stad twee keer zo groot als de hoofdlocatie uit GTA V, terwijl de kleinere dorpen buiten de stad samen veel meer bebouwing bevatten dan in de vorige game. Daarbij moet de overgang tussen stad, buitenwijken, natuur en platteland natuurlijk aanvoelen, zonder dat spelers eindeloos onderweg zijn. Rockstar lijkt met GTA VI vooral verder te bouwen op lessen uit Red Dead Redemption 2. Cinematische scènes moeten vaker naadloos overlopen in gameplay, terwijl de wereld niet per se volledig realistisch hoeft te zijn, maar wel geloofwaardig moet voelen. En eerlijk, als zelfs een spontane duik kan eindigen met een gestolen auto, klinkt Vice City nu al als een plek waar je geen minuut rustig kunt parkeren.

Grand Theft Auto VI verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S.