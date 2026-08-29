Het Wanted-systeem gaat in GTA 6 flink op de schop
Zijn jullie nog een beetje aan het bijkomen van de Grand Theft Auto 6 Extended Look van 27 augustus? Nou, wij ook! Naast de beelden komt er veel meer informatie over de game naar buiten. Zo komen we nu dankzij een IGN-interview met Rockstar North-studiohoofd Rob Nelson te weten dat het 'Wanted'-systeem in GTA 6 flink op de schop gaat.
Het is duidelijk dat Rockstar veel meer nadruk legt op realisme in GTA 6. Niet alleen wordt alles grafisch mooier, ook kleinere dingen zoals het Wanted-systeem worden aangepast, dit wederom met realisme in het achterhoofd. De politie blijft namelijk veel langer naar je op zoek dan in Grand Theft Auto V het geval is. Om je te vinden, moeten ze echter wel weten wie je precies bent.
Uiterlijk vertoon is dan ook zeer belangrijk. Wil je weer incognito door het leven, dan moet je dus wisselen van kleding, wellicht even naar de kapper en zeker die auto die je hebt gebruikt tijdens de misdaad even lozen. De politie zoekt je namelijk op basis van camerabeelden en informatie van getuigen. Had jij dus een rood petje op, maar heb je nu een kale kop, dan is de kans dat de politie je kan vinden aanzienlijk kleiner.
Daarnaast is het design van het Wanted-systeem ook onder handen genomen. Zo kun je in GTA 6 een Wanted-level van zes sterren krijgen. Onder die sterren staan ook een aantal icoontjes. Die icoontjes geven aan wat de politie allemaal over je weet. Denk daarbij dus aan kleding, voertuig, haarstijl enzovoorts.
Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november enkel voor PlayStation 5 en Xbox Series. Heb jij je pre-order naar aanleiding van de beelden geannuleerd of ben je enkel meer hyped geworden? Laat het weten in de comments!
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Nog dieper dus dan het wanted systeem uit RDR. Very nice!
Blikje bier uit de koelkast pakken MOET op de schop 🤣 10 jaar.... en animeren kunnen ze niet bij de rukstar.