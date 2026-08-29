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gamescom 2026

Het Wanted-systeem gaat in GTA 6 flink op de schop

Door Rudy Wijnberg
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Zijn jullie nog een beetje aan het bijkomen van de Grand Theft Auto 6 Extended Look van 27 augustus? Nou, wij ook! Naast de beelden komt er veel meer informatie over de game naar buiten. Zo komen we nu dankzij een IGN-interview met Rockstar North-studiohoofd Rob Nelson te weten dat het 'Wanted'-systeem in GTA 6 flink op de schop gaat.

Het is duidelijk dat Rockstar veel meer nadruk legt op realisme in GTA 6. Niet alleen wordt alles grafisch mooier, ook kleinere dingen zoals het Wanted-systeem worden aangepast, dit wederom met realisme in het achterhoofd. De politie blijft namelijk veel langer naar je op zoek dan in Grand Theft Auto V het geval is. Om je te vinden, moeten ze echter wel weten wie je precies bent.

Grand Theft Auto 6 Wanted Systeem

Uiterlijk vertoon is dan ook zeer belangrijk. Wil je weer incognito door het leven, dan moet je dus wisselen van kleding, wellicht even naar de kapper en zeker die auto die je hebt gebruikt tijdens de misdaad even lozen. De politie zoekt je namelijk op basis van camerabeelden en informatie van getuigen. Had jij dus een rood petje op, maar heb je nu een kale kop, dan is de kans dat de politie je kan vinden aanzienlijk kleiner.

Daarnaast is het design van het Wanted-systeem ook onder handen genomen. Zo kun je in GTA 6 een Wanted-level van zes sterren krijgen. Onder die sterren staan ook een aantal icoontjes. Die icoontjes geven aan wat de politie allemaal over je weet. Denk daarbij dus aan kleding, voertuig, haarstijl enzovoorts.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november enkel voor PlayStation 5 en Xbox Series. Heb jij je pre-order naar aanleiding van de beelden geannuleerd of ben je enkel meer hyped geworden? Laat het weten in de comments!

Bron: IGN
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2457 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Boonbini
Boonbini
lvl8 Achievement Hunter
17 minuten geleden

Nog dieper dus dan het wanted systeem uit RDR. Very nice!

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Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl7 Checkpoint Jeugd
31 minuten geleden

Blikje bier uit de koelkast pakken MOET op de schop 🤣 10 jaar.... en animeren kunnen ze niet bij de rukstar.

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