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gamescom 2026

Romance tussen de hoofdpersonages is optioneel in GTA 6

Door Rudy Wijnberg
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Wil je graag Grand Theft Auto 6 spelen, maar zie je het niet zitten om meer tijd in de relatie van Jason en Lucia te steken dan dat je in je eigen relatie doet? Goed nieuws, het uitdiepen van de romance tussen de hoofdpersonages is namelijk volledig optioneel in GTA 6.

Uiteraard kan er aan het verhaal weinig veranderd worden. Jason en Lucia blijven een soort Bonnie-and-Clyde-achtige relatie hebben, maar je hoeft niet continu met elkaar op date te gaan. Geen zorgen, het wordt geen gevalletje Roman waarbij je continu wordt gebeld om te gaan bowlen. Of je dus een van de personages mee op date neemt, is volledig aan jou om te bepalen. Het hoofdverhaal zal er in ieder geval niet minder door worden, zo laat Rob Nelson, hoofd van development en co-studiohoofd bij Rockstar North, weten aan IGN.

“The narrative is structured in such a way that the circumstances they find themselves in require them to stay together for most of the story and work together. At the very least they will get through most things as partners in crime.”

Alles wat je moet weten over GTA 6 Lucia en Jason

Veel wil Nelson niet kwijt over dat verhaal, dat zou namelijk een spoiler zijn. Toch kan het lonen om die relatie juist wel uit te diepen, al is het alleen maar om meer te zien van het gigantische Leonida, de overkoepelende locatie waarin Vice City zich bevindt. Zo kun je Jason of Lucia meenemen om bijvoorbeeld gezellig samen een winkeltje te overvallen of om naar de dierentuin te gaan. De opties zijn eindeloos, maar nogmaals: het is volledig optioneel. Meer lezen over het duo is mogelijk. Check bijvoorbeeld onze Alles wat je moet weten over GTA 6 voor meer details.

Mocht je toevallig gezamenlijk een overval plegen, dan kan het zijn dat je gezocht wordt door de politie. GTA 6 kent een volledig nieuw Wanted-systeem dat we in dit artikel volledig uitleggen! Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.

Bron: IGN
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2457 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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