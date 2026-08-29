Romance tussen de hoofdpersonages is optioneel in GTA 6

Wil je graag Grand Theft Auto 6 spelen, maar zie je het niet zitten om meer tijd in de relatie van Jason en Lucia te steken dan dat je in je eigen relatie doet? Goed nieuws, het uitdiepen van de romance tussen de hoofdpersonages is namelijk volledig optioneel in GTA 6.

Uiteraard kan er aan het verhaal weinig veranderd worden. Jason en Lucia blijven een soort Bonnie-and-Clyde-achtige relatie hebben, maar je hoeft niet continu met elkaar op date te gaan. Geen zorgen, het wordt geen gevalletje Roman waarbij je continu wordt gebeld om te gaan bowlen. Of je dus een van de personages mee op date neemt, is volledig aan jou om te bepalen. Het hoofdverhaal zal er in ieder geval niet minder door worden, zo laat Rob Nelson, hoofd van development en co-studiohoofd bij Rockstar North, weten aan IGN.

“The narrative is structured in such a way that the circumstances they find themselves in require them to stay together for most of the story and work together. At the very least they will get through most things as partners in crime.”

Veel wil Nelson niet kwijt over dat verhaal, dat zou namelijk een spoiler zijn. Toch kan het lonen om die relatie juist wel uit te diepen, al is het alleen maar om meer te zien van het gigantische Leonida, de overkoepelende locatie waarin Vice City zich bevindt. Zo kun je Jason of Lucia meenemen om bijvoorbeeld gezellig samen een winkeltje te overvallen of om naar de dierentuin te gaan. De opties zijn eindeloos, maar nogmaals: het is volledig optioneel. Meer lezen over het duo is mogelijk. Check bijvoorbeeld onze Alles wat je moet weten over GTA 6 voor meer details.

Mocht je toevallig gezamenlijk een overval plegen, dan kan het zijn dat je gezocht wordt door de politie. GTA 6 kent een volledig nieuw Wanted-systeem dat we in dit artikel volledig uitleggen! Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.