Edge of Memories zal nog steeds later dit jaar verschijnen
De game-industrie schudt en beeft de laatste maanden. Heel wat studio's verkeren in problemen (XBOX is daar één van), maar ook uitgever Nacon voelt nattigheid. Eén specifieke game die hierdoor in de gevarenzone komt te zitten, is Edge of Memories.
Zal Edge of Memories nog uitkomen?
Ontwikkelaar Midgar Studio (die deel uitmaakte van Nacon) werd eerder dit jaar te koop aangeboden, waardoor het lot van hun huidige project (Edge of Memories, dus) onzeker was. Velen dachten dat deze RPG geannuleerd zou worden, maar er is hoop! In een X-post laat de ontwikkelaar nu weten dat Edge of Memories nog steeds ergens later dit jaar zal uitkomen, ondanks de moeilijke situatie.
Edge of Memories verschijnt ergens dit jaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Je kan de game nu al uittesten middels een demo.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Trailer
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Trailer
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