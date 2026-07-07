Edge of Memories zal nog steeds later dit jaar verschijnen

De game-industrie schudt en beeft de laatste maanden. Heel wat studio's verkeren in problemen (XBOX is daar één van), maar ook uitgever Nacon voelt nattigheid. Eén specifieke game die hierdoor in de gevarenzone komt te zitten, is Edge of Memories.

Zal Edge of Memories nog uitkomen?

Ontwikkelaar Midgar Studio (die deel uitmaakte van Nacon) werd eerder dit jaar te koop aangeboden, waardoor het lot van hun huidige project (Edge of Memories, dus) onzeker was. Velen dachten dat deze RPG geannuleerd zou worden, maar er is hoop! In een X-post laat de ontwikkelaar nu weten dat Edge of Memories nog steeds ergens later dit jaar zal uitkomen, ondanks de moeilijke situatie.

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Edge of Memories verschijnt ergens dit jaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Je kan de game nu al uittesten middels een demo.