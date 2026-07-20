Nacon-ontwikkelaar Midgar Studio moet de deuren sluiten
Er is nog altijd nood aan de man bij Nacon. Ditmaal is het de ontwikkelaar Midgar Studio die geforceerd wordt er een vroegtijdig einde aan te breien. Dit laat Nacon-CTO Jérémy Zeler-Maury weten via LinkedIn.
Eerder dit jaar werd Spiders (GreedFall) gesloten en nu overkomt hetzelfde lot Midgar Studio. De gamemaker was volle bak bezig met de ontwikkeling van Edge of Memories. De JRPG had volgens de devs dit jaar nog ergens moeten worden uitgebracht, al is de toekomst rondom die game nu een stuk onduidelijker. Hoe maak je immers een game af als je studio wordt gesloten? Dat zijn zorgen voor morgen. Zeler-Maury, die aan de aftrap stond van de stichting van de Midgar Studio in 2008, laat in een emotioneel betuig weten dat de mensen en hun werk nooit worden vergeten. Nacon had gehoopt een koper te kunnen vinden voor de studio, maar dat is helaas niet gelukt.
Het is even afwachten of Edge of Memories daadwerkelijk komt te verschijnen.
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Nieuws
Edge of Memories zal nog steeds later dit jaar verschijnen
Ondanks een heel turbulente situatie, verzekert ontwikkelaar Midgar Studio ons dat Edge of Memories nog steeds dit jaar zal verschijnen.0 reacties
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Trailer
Demo voor Nacon's Edge of Memories verschijnt op 15 juni
Nog niet zeker of je Edge of Memories nou wel of juist niet leuk gaat vinden? Speel dan vanaf 15 juni 2026 de Edge of Memories-demo voor een eerste indruk.0 reacties
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Trailer
Gameplaytrailer Edge of Memories toont Genshin Impact-achtige combat
Snelle actie en het slim wisselen tussen personages en elementen zoals in Genshin Impact, staan centraal in de gameplaytrailer van Edge of Memories.0 reacties
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Gameplay
Actie-RPG Edge of Memories te zien tijdens Nacon Connect
Ook de recent onthulde actie-RPG Edge of Memories kwam langs tijdens Nacon Connect 2025. We krijgen hier een korte gameplay teaser van de game te zien.0 reacties
In het vorige bericht over Edge of Memories nog dit bericht; "In een X-post laat de ontwikkelaar nu weten dat Edge of Memories nog steeds ergens later dit jaar zal uitkomen, ondanks de moeilijke situatie."
Zo zie je maar dat al die bedrijven heel veel moeite hebben met gewoon de waarheid te spreken :')