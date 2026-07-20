Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Nacon-ontwikkelaar Midgar Studio moet de deuren sluiten

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Er is nog altijd nood aan de man bij Nacon. Ditmaal is het de ontwikkelaar Midgar Studio die geforceerd wordt er een vroegtijdig einde aan te breien. Dit laat Nacon-CTO Jérémy Zeler-Maury weten via LinkedIn.

Eerder dit jaar werd Spiders (GreedFall) gesloten en nu overkomt hetzelfde lot Midgar Studio. De gamemaker was volle bak bezig met de ontwikkeling van Edge of Memories. De JRPG had volgens de devs dit jaar nog ergens moeten worden uitgebracht, al is de toekomst rondom die game nu een stuk onduidelijker. Hoe maak je immers een game af als je studio wordt gesloten? Dat zijn zorgen voor morgen. Zeler-Maury, die aan de aftrap stond van de stichting van de Midgar Studio in 2008, laat in een emotioneel betuig weten dat de mensen en hun werk nooit worden vergeten. Nacon had gehoopt een koper te kunnen vinden voor de studio, maar dat is helaas niet gelukt.

nacon logo uitstel van betaling

Het is even afwachten of Edge of Memories daadwerkelijk komt te verschijnen.

Bron: Nacon
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5172 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Edge of Memories
Edge of Memories

Ontwikkelaar

Midgar Studio

Uitgever

Nacon

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

In het vorige bericht over Edge of Memories nog dit bericht; "In een X-post laat de ontwikkelaar nu weten dat Edge of Memories nog steeds ergens later dit jaar zal uitkomen, ondanks de moeilijke situatie."

Zo zie je maar dat al die bedrijven heel veel moeite hebben met gewoon de waarheid te spreken :')

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord