Nacon-ontwikkelaar Midgar Studio moet de deuren sluiten

Er is nog altijd nood aan de man bij Nacon. Ditmaal is het de ontwikkelaar Midgar Studio die geforceerd wordt er een vroegtijdig einde aan te breien. Dit laat Nacon-CTO Jérémy Zeler-Maury weten via LinkedIn.

Eerder dit jaar werd Spiders (GreedFall) gesloten en nu overkomt hetzelfde lot Midgar Studio. De gamemaker was volle bak bezig met de ontwikkeling van Edge of Memories. De JRPG had volgens de devs dit jaar nog ergens moeten worden uitgebracht, al is de toekomst rondom die game nu een stuk onduidelijker. Hoe maak je immers een game af als je studio wordt gesloten? Dat zijn zorgen voor morgen. Zeler-Maury, die aan de aftrap stond van de stichting van de Midgar Studio in 2008, laat in een emotioneel betuig weten dat de mensen en hun werk nooit worden vergeten. Nacon had gehoopt een koper te kunnen vinden voor de studio, maar dat is helaas niet gelukt.

Het is even afwachten of Edge of Memories daadwerkelijk komt te verschijnen.