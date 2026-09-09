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gamescom 2026

Dave the Diver meer dan tien miljoen keer verscheept

Door Bram Noteboom
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MINTROCKET deelt een mooie mijlpaal voor Dave the Diver. De game is inmiddels meer dan tien miljoen keer verkocht in drie jaar tijd. Dit laat de Koreaanse ontwikkelaar weten via social media.

Dave the Diver kwam oorspronkelijk te verschijnen in oktober 2022 via Steam Early Access met een 1.0-release in de zomer van 2023. Dat heeft MINTROCKET geweten ook, want de positieve reviews vlogen hen om de oren. In de loop der jaren is Dave the Diver uitgegroeid tot een begrip in de game-industrie met diverse cross-overs, een grote uitbreiding in de vorm van 'In the Jungle' en releases op alle consoles. Het is daarom ook niet gek dat de titel ondertussen de mijlpaal van tien miljoen verkochte eenheden heeft weten aan te tikken. MINTROCKET bedankt de spelers voor alle steun en liefde. Heb jij fijne herinneringen aan Dave the Diver? Deel het met ons!

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Dave the Diver is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Nintendo Switch-consoles en Xbox Series X|S.

Bron: MINTROCKET
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5441 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dave the Diver
Dave the Diver

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

MINTROCKET

Uitgever

NEXON Korea Corporation.

Release

1 oktober 2022

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
11 minuten geleden

Cool!

0
Avatar JustB
JustB
lvl5 Thread Hunter
14 minuten geleden

Ik moet deze game nog steeds spelen! Als het goed is komt er een fysieke versie uit voor ps5 in oktober… die wil ik!🤪

0
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