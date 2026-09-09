Dave the Diver meer dan tien miljoen keer verscheept

MINTROCKET deelt een mooie mijlpaal voor Dave the Diver. De game is inmiddels meer dan tien miljoen keer verkocht in drie jaar tijd. Dit laat de Koreaanse ontwikkelaar weten via social media.

Dave the Diver kwam oorspronkelijk te verschijnen in oktober 2022 via Steam Early Access met een 1.0-release in de zomer van 2023. Dat heeft MINTROCKET geweten ook, want de positieve reviews vlogen hen om de oren. In de loop der jaren is Dave the Diver uitgegroeid tot een begrip in de game-industrie met diverse cross-overs, een grote uitbreiding in de vorm van 'In the Jungle' en releases op alle consoles. Het is daarom ook niet gek dat de titel ondertussen de mijlpaal van tien miljoen verkochte eenheden heeft weten aan te tikken. MINTROCKET bedankt de spelers voor alle steun en liefde. Heb jij fijne herinneringen aan Dave the Diver? Deel het met ons!

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Dave the Diver is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Nintendo Switch-consoles en Xbox Series X|S.