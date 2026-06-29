Gerucht: Productie PlayStation 6 gaat meer dan $1000 kosten

Volgens een insider gaat de productie van de PlayStation 6 Sony meer dan 1000 dollar kosten, wat betekent dat de verkoopprijs waarschijnlijk een stuk boven dit forse bedrag zal uitkomen.

De insider Kepler_L2, die al lange tijd bekendstaat om het vroegtijdig onthullen van AMD's hardwareplannen, had in maart al berekend dat de productiekosten van de PlayStation 6 rond de 760 dollar zouden liggen. Inmiddels heeft hij die schatting bijgesteld naar 1000 dollar. Zijn informatie is gebaseerd op de bill of materials (BoM), die de kosten omvat van alle afzonderlijke onderdelen die nodig zijn om de console te bouwen. De kosten voor verzending en opslag zijn daarin nog niet eens meegerekend. Alleen als Sony de PlayStation 6 onder de kostprijs zou verkopen, kunnen gamers de console voor minder dan 1000 dollar aanschaffen. Zelfs dan zou dat voor velen nog een te hoge prijs zijn.

Zou jij de console voor deze prijs aanschaffen? Of is het toch een stuk te veel? Laat het ons weten in de reacties.