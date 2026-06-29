Gerucht: Productie PlayStation 6 gaat meer dan $1000 kosten
Volgens een insider gaat de productie van de PlayStation 6 Sony meer dan 1000 dollar kosten, wat betekent dat de verkoopprijs waarschijnlijk een stuk boven dit forse bedrag zal uitkomen.
De insider Kepler_L2, die al lange tijd bekendstaat om het vroegtijdig onthullen van AMD's hardwareplannen, had in maart al berekend dat de productiekosten van de PlayStation 6 rond de 760 dollar zouden liggen. Inmiddels heeft hij die schatting bijgesteld naar 1000 dollar. Zijn informatie is gebaseerd op de bill of materials (BoM), die de kosten omvat van alle afzonderlijke onderdelen die nodig zijn om de console te bouwen. De kosten voor verzending en opslag zijn daarin nog niet eens meegerekend. Alleen als Sony de PlayStation 6 onder de kostprijs zou verkopen, kunnen gamers de console voor minder dan 1000 dollar aanschaffen. Zelfs dan zou dat voor velen nog een te hoge prijs zijn.
Zou jij de console voor deze prijs aanschaffen? Of is het toch een stuk te veel? Laat het ons weten in de reacties.
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Blijft een bizar fenomeen dat hardware met de jaren duurder wordt ipv goedkoper. Ik ga geen PS6 kopen voor €1000 of meer iig. Ben blij dat ik altijd een goede PC heb, die ik eens in de zoveel tijd minimaal kan upgraden om relevant te blijven.
Maar console makers verkopen het product, zoals al aangegeven in het artikel, vaker met verlies. De hardware wordt na een paar jaar minder duur, behalve in deze huidige periode dan....
Wat ben ik blij dat ik voor deze achterlijke prijzen een ps5 1,5 jaar geleden, switch 2 half jaar geleden, game pc (4000 euro) een jaar geleden, en mijn vrouw een game pc (3800 euro)begin dit jaar hebben gehaald.
Net op tijd mijn game pc vernieuwd. Gamen is aardig duur geworden, maar een PS6 wil ik niet missen! De PS4 is ook belachelijk lang ondersteund gebleven door die chiptekorten bij release. Dus ik denk dat ze met een PS6 de PS5 eigenaren ook niet meteen laten vallen.
Dat ze de PS5 nog maar lang ondersteunen. Ik heb het gevoel dat alles nog niet uit deze generatie is gehaald. Het klopt wat sommigen hier aanhalen dat het verschil met de vorige generatie niet zo groot is. De snelheid is inderdaad wel beter maar tot nu toe nog geen enkele game geweest die mijn mond van verbazing deed openvallen op grafisch gebied. Toegegeven Alan Wake 2, Hellblade 2 en Horizon Forbidden West zien er wel heel goed uit.
Voor onze portefeuille zou het beter zijn moesten ze nog enkele jaren wachten met de volgende generatie. Om eerlijk te zijn denk ik dat de verkoopscijfers wel eens zouden kunnen tegenvallen als consoles meer als 1000€ zouden kosten.
OK de PS2 was destijds ook heel duur bij de launch. In Belgische franken betaalde ik destijds 40000 BFR. Dat is ook ongeveer 1000€, maar ik heb het gevoel dat het leven naast gaming toch veel goedkoper was. Het kan zijn dat ik me daar in vergis. Het is uiteindelijk al lang geleden. Alhoewel de laatste 2-3 jaar zijn de prijzen van basisproducten toch wel enorm gestegen.
De casual gamer die elk jaar een cod, fc en nog game per jaar haalt. Gaat geen 1000 euro uitgeven aan een console. Dus die groep gaan ze de eerste jaren kwijt zijn.Dus cross gen zal nog meer een ding blijven.
Denk persoonlijk dat ik de komende jaren met mijn ps pro wel vooruit kan.
Als de PlayStation 6 zo duur wordt dan ga er maar vanuit dat de komende 5 jaar vanaf de launch van de Ps6 volle bak in wordt gezet op dat games ook nog op de Ps5 moeten draaien.
900 plus euro voor een base Ps6 gaat ervoor zorgen dat het niet massaal verkocht gaat worden. Voorlopig is het dan de Pro versie van de PlayStation 5 Pro.
Of ik hem zou kopen, geen idee eigenlijk. Wie eerst zien wat hij kan en hoe hij eruit ziet.
Mn console spaarpotje zit al voor dus 'lama" komen 🫣
Ik zeg absoluut nee, maar doe het waarschijnlijk toch.