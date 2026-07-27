Marvel Tōkon-ontwikkelaar biedt excuses aan voor pc-problemen

De open beta van Marvel Tōkon: Fighting Souls is niet voor iedere speler even soepel verlopen. Vooral de pc-versie kampt met gameplay- en prestatieproblemen, waarvoor Arc System Works inmiddels excuses heeft aangeboden.

Het ontwikkelteam laat weten dat het op de hoogte is van de problemen die de pc-versie raken. Er wordt onderzocht wat er misgaat en de studio werkt aan een oplossing. Wanneer die fix precies verschijnt, is nog niet bekend. De timing is wat ongelukkig, want de open beta moest spelers juist een eerste goede indruk geven van de 4v4-tagfighter. De test was beschikbaar op PlayStation 5, Steam en de Epic Games Store en bevatte onder meer online matches, training, een open lobby en een eerste blik op Episode Mode.

Marvel Tōkon: Fighting Soulswordt ontwikkeld door Arc System Works, de studio achter onder meer Guilty Gear. De game brengt Marvel-helden en schurken samen in een anime-achtige fighter waarin gevechten kunnen uitgroeien van één-op-één-duels naar grotere tagteamgevechten. Dat de problemen nu in een beta naar boven komen, is ergens precies waar zo’n test voor bedoeld is. Alleen blijft het natuurlijk zuur als je als pc-speler vooral tegen framedrops vecht voordat Doctor Doom überhaupt in beeld komt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc.