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Marvel Tōkon-ontwikkelaar biedt excuses aan voor pc-problemen

Door Jolien Mauritsz
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De open beta van Marvel Tōkon: Fighting Souls is niet voor iedere speler even soepel verlopen. Vooral de pc-versie kampt met gameplay- en prestatieproblemen, waarvoor Arc System Works inmiddels excuses heeft aangeboden.

Het ontwikkelteam laat weten dat het op de hoogte is van de problemen die de pc-versie raken. Er wordt onderzocht wat er misgaat en de studio werkt aan een oplossing. Wanneer die fix precies verschijnt, is nog niet bekend. De timing is wat ongelukkig, want de open beta moest spelers juist een eerste goede indruk geven van de 4v4-tagfighter. De test was beschikbaar op PlayStation 5, Steam en de Epic Games Store en bevatte onder meer online matches, training, een open lobby en een eerste blik op Episode Mode.

Marvel Tōkon: Fighting Soulswordt ontwikkeld door Arc System Works, de studio achter onder meer Guilty Gear. De game brengt Marvel-helden en schurken samen in een anime-achtige fighter waarin gevechten kunnen uitgroeien van één-op-één-duels naar grotere tagteamgevechten. Dat de problemen nu in een beta naar boven komen, is ergens precies waar zo’n test voor bedoeld is. Alleen blijft het natuurlijk zuur als je als pc-speler vooral tegen framedrops vecht voordat Doctor Doom überhaupt in beeld komt.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc.

Bron: Eurogamer
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 96 reviews 1459 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Ik heb een redelijk goede PC dus gelukkig geen performance issues gemerkt. De game zelf vond ik erg leuk in die paar uurtjes die ik gespeeld heb, maar door alle andere problemen rond deze game wacht ik wel gewoon op een sale waarschijnlijk.

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