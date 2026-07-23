Marvel Tōkon: Fighting Souls opening is volop jaren 2000-anime

Eigenlijk waren we wel even klaar met de dagelijkse Marvel Tōkon: Fighting Souls-berichten, maar deze kon ik niet laten liggen. De zojuist gedeelde opening cinematic van Marvel Tōkon: Fighting Souls is namelijk op en top jaren 2000-anime.

De Japanse animatiestudio Sanzigen heeft een knaller van een opening voor Marvel Tōkon: Fighting Souls geproduceerd. Uiteraard zijn de visuals leuk, maar een goede anime-opening vereist ook een knaller van een soundtrack. Ook dat zit snor, want de Marvel Tōkon: Fighting Souls-themesong 'Stronger as One' weet de beelden uitstekend te ondersteunen. Dat is mede te danken aan het vocale werk van Keiko Terada (Show-Ya) en Mayu (Nemophila).

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Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc. Op 24 juli start eindelijk de open bèta van Marvel Tōkon: Fighting Souls. Hoe warm word jij van de intro?