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Marvel Tōkon: Fighting Souls opening is volop jaren 2000-anime

Door Rudy Wijnberg
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Eigenlijk waren we wel even klaar met de dagelijkse Marvel Tōkon: Fighting Souls-berichten, maar deze kon ik niet laten liggen. De zojuist gedeelde opening cinematic van Marvel Tōkon: Fighting Souls is namelijk op en top jaren 2000-anime.

De Japanse animatiestudio Sanzigen heeft een knaller van een opening voor Marvel Tōkon: Fighting Souls geproduceerd. Uiteraard zijn de visuals leuk, maar een goede anime-opening vereist ook een knaller van een soundtrack. Ook dat zit snor, want de Marvel Tōkon: Fighting Souls-themesong 'Stronger as One' weet de beelden uitstekend te ondersteunen. Dat is mede te danken aan het vocale werk van Keiko Terada (Show-Ya) en Mayu (Nemophila).

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Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc. Op 24 juli start eindelijk de open bèta van Marvel Tōkon: Fighting Souls. Hoe warm word jij van de intro?

Bron: Marvel Tōkon
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2193 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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