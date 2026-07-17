Dit ga je spelen in de Marvel Tokōn: Fighting Souls open bèta

Inmiddels zijn we kapot gespamd met Marvel Tokōn: Fighting Souls-trailers en character guides, maar op 24 juli is het eindelijk zover. Dan gaat de Marvel Tokōn: Fighting Souls open bèta live. De inhoud is inmiddels ook aangekondigd en dit lijkt een flinke bèta te worden, inclusief een preview van de singleplayer!

Op 24 juli om 09.00 uur Nederlandse tijd gaat de Marvel Tokōn: Fighting Souls open bèta voor PlayStation 5 en pc live. In de driedaagse beta kunnen we van start met vijftien personages, zes stages, de online lobby (zowel casual als ranked), local versus, een volledige trainingsmodus en de eerste drie hoofdstukken van Marvel Tokōn's singleplayer, Episode Mode.

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Mocht je dus niets te doen hebben in de periode van 24 tot en met 26 juli, dan is bij deze je kalender gevuld. Benieuwd naar onze hands-on met de game? Lees dan nu mijn Marvel Tokōn: Fighting Souls hands-on preview. Marvel Tokōn: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc.