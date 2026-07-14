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Spider-Man schittert in Marvel Tokōn: Fighting Souls guide

Door Rudy Wijnberg
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Your friendly neighborhood Spider-Man is even no more mister nice guy in Marvel Tokōn: Fighting Souls. Of nou ja, eigenlijk wel, maar zijn uitgebreide moveset is ook inzetbaar tegen vrienden. Zo blijkt uit de nieuwste Marvel Tokōn: Fighting Souls Spider-Man character guide.

De character guides voor Marvel Tokōn: Fighting Souls vliegen ons om de oren. De aankomende fightinggame van PlayStation en Arc System Works is immers al voorzien van de nodige aankondigingen en character deep-dives. Spider-Man kan echter niet ontbreken en daarom krijgen we nu een uitgebreide blik op Peter Parkers moveset. Zoals verwacht kunnen we tegenstanders van grote afstand naar ons toe trekken met Spider-Mans iconische webben. Dit maakt Spider-Man een heerlijk personage om zoners uit te nodigen voor een brawl.

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Marvel Tokōn: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc. Zitten jullie al klaar voor de Marvel Tokōn: Fighting Souls open bèta op 24 juli 2026? Wees er dan snel bij, want die bèta loopt slechts tot 26 juli 2026. Mocht je in het buitenland zitten, check dan snel of je de game überhaupt kunt spelen. Marvel Tokōn: Fighting Souls is namelijk in 132 landen geblokkeerd.

Bron: Marvel Tokōn: Fighting Souls
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2152 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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