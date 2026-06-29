Marvel Tōkon: Fighting Souls spoedig speelbaar met open bèta

Marvel Tōkon: Fighting Souls is wederom een volledige squad rijker dankzij de introductie van de Samurai Outriders. Dit bij elkaar geraapte clubje wordt aangevoerd door Robbie Reyes, oftewel Ghost Rider. Of Loki, Deadpool en Blade zich echter laten aansturen, is een ander verhaal. Zo zie je maar aan de aankondiging van de Marvel Tōkon: Fighting Souls open bèta voor PlayStation 5 en pc!

Nog een maandje wachten en we kunnen eindelijk aan de haal met PlayStation's Marvel Tōkon: Fighting Souls. De aankomende fightinggame van Arc System Works bevat flink wat bekende koppen die in teamverband andere teams proberen te vermorzelen. Het vijfde team is inmiddels ook compleet, want Ghost Rider, Deadpool, Loki en Blade bundelen de krachten om zo de Samurai Outriders te vormen.

Het team staat natuurlijk in het teken van de nodige misleiding, waarbij Ghost Rider de personages Deadpool en Loki in toom probeert te houden. Makkelijker gezegd dan gedaan, want in onderstaande trailer zien we Deadpool menigmaal de vierde muur doorbreken met zijn grappen en grollen. Ook Blade heeft er een handje van, want die doorklieft de gesloten PS5-bèta en kondigt zo een Marvel Tōkon: Fighting Souls open bèta aan. Deze bèta loopt van 24 tot en met 26 juli 2026.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus 2026 voor PlayStation 5 en pc.