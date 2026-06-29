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Marvel Tōkon: Fighting Souls spoedig speelbaar met open bèta

Door Rudy Wijnberg

Marvel Tōkon: Fighting Souls is wederom een volledige squad rijker dankzij de introductie van de Samurai Outriders. Dit bij elkaar geraapte clubje wordt aangevoerd door Robbie Reyes, oftewel Ghost Rider. Of Loki, Deadpool en Blade zich echter laten aansturen, is een ander verhaal. Zo zie je maar aan de aankondiging van de Marvel Tōkon: Fighting Souls open bèta voor PlayStation 5 en pc!

Marvel Tokon Fighting Souls Samurai Outriders

Nog een maandje wachten en we kunnen eindelijk aan de haal met PlayStation's Marvel Tōkon: Fighting Souls. De aankomende fightinggame van Arc System Works bevat flink wat bekende koppen die in teamverband andere teams proberen te vermorzelen. Het vijfde team is inmiddels ook compleet, want Ghost Rider, Deadpool, Loki en Blade bundelen de krachten om zo de Samurai Outriders te vormen.

Het team staat natuurlijk in het teken van de nodige misleiding, waarbij Ghost Rider de personages Deadpool en Loki in toom probeert te houden. Makkelijker gezegd dan gedaan, want in onderstaande trailer zien we Deadpool menigmaal de vierde muur doorbreken met zijn grappen en grollen. Ook Blade heeft er een handje van, want die doorklieft de gesloten PS5-bèta en kondigt zo een Marvel Tōkon: Fighting Souls open bèta aan. Deze bèta loopt van 24 tot en met 26 juli 2026.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus 2026 voor PlayStation 5 en pc.

Bron: Marvel Tōkon: Fighting Souls
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 11:05

Komt de game opeens uit Estland ipv Japan 😜

Ik kijk nog steeds uit naar deze game, maar ik heb wel met 2XKO gemerkt dat tag fighters niet helemaal mijn ding zijn.

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