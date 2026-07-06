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Marvel Tōkon geblokkeerd in 132 landen, maar niet in Nederland

Door Rudy Wijnberg

Marvel Tōkon: Fighting Souls is geblokkeerd in maar liefst 132 landen. Hoewel de lijst eindeloos lijkt, verschijnt de game vooralsnog gewoon op PlayStation 5 en pc in Nederland.

Afgelopen week mocht ik jullie verblijden met mijn hands-on preview van Marvel Tōkon: Fighting Souls. De uitstekende fightinggame van Arc System Works verschijnt op 6 augustus 2026, maar doet dat niet in 132 landen. Een exacte reden is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid komt dit doordat PlayStation Network niet beschikbaar is in de onderstaande lijst met landen.

Marvel Tokon Fighting Souls Samurai Outriders

Mocht je bijvoorbeeld in Belarus wonen (I see you, Fifalinde), dan ga je Marvel Tōkon: Fighting Souls hoogstwaarschijnlijk niet op launch kunnen spelen. De lijst met 132 landen wordt gesierd door onder andere Vaticaanstad, Egypte, Monaco, Marokko, Suriname en meer. Hoewel Arc System Works en PlayStation nog geen officiële verklaring hebben afgegeven, grijpen fans terug naar een eerder soortgelijk voorval. Helldivers 2 kampte namelijk met een vergelijkbaar probleem, dat naderhand werd verklaard door het ontbreken van toegang tot PSN.

De blokkade van Marvel Tōkon: Fighting Souls is van toepassing op zowel PlayStation 5 als pc. Dit suggereert dat de game ook op Steam toegang tot PlayStation Network vereist. Jammer, want een flink aantal van de getroffen landen kent een grote fightinggame-community. Of PlayStation de blokkade probeert te verhelpen door de game op Steam alsnog zonder PSN-vereiste uit te brengen, moet nog blijken.

Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc. Je kunt de game overigens al eerder spelen. Op 24 juli gaat namelijk de Marvel Tōkon: Fighting Souls open bèta van start.

Bron: SteamDB
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2112 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
5 uur geleden

Waarom is PSN eigenlijk niet beschikbaar in de betreffende landen? 132 is wel echt veel meer dan ik dacht.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
6 uur geleden

Tja, dat Sony verbannen is in die landen doe je niks tegen ben ik bang, dan is dit zo voor wat het is.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl7 Checkpoint Jeugd
7 uur geleden

Sony is bezig aan hun villain arc lijkt me

2
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
7 uur geleden

Ook al worden wij in Nederland er niet direct door getroffen, dempt dit mijn enthousiasme voor de game wel redelijk. Het ziet er nog steeds ziek uit en Arc Sys kan er waarschijnlijk ook weinig aan doen, maar ik gun Playstation gewoon geen successen als ze dit soort praktijken blijven uithalen. Het is gewoon nergens voor nodig, Helldivers 2 was ook prima speelbaar op PC tot het opeens zogenaamd niet meer kon.

2
Avatar craftercis
craftercis
lvl6 Combo Juggler
7 uur geleden

Sony... ik ben groot fan maar wil je nu geld verdienen of niet?

0
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