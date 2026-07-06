Marvel Tōkon geblokkeerd in 132 landen, maar niet in Nederland

Marvel Tōkon: Fighting Souls is geblokkeerd in maar liefst 132 landen. Hoewel de lijst eindeloos lijkt, verschijnt de game vooralsnog gewoon op PlayStation 5 en pc in Nederland.

Afgelopen week mocht ik jullie verblijden met mijn hands-on preview van Marvel Tōkon: Fighting Souls. De uitstekende fightinggame van Arc System Works verschijnt op 6 augustus 2026, maar doet dat niet in 132 landen. Een exacte reden is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid komt dit doordat PlayStation Network niet beschikbaar is in de onderstaande lijst met landen.

Mocht je bijvoorbeeld in Belarus wonen (I see you, Fifalinde), dan ga je Marvel Tōkon: Fighting Souls hoogstwaarschijnlijk niet op launch kunnen spelen. De lijst met 132 landen wordt gesierd door onder andere Vaticaanstad, Egypte, Monaco, Marokko, Suriname en meer. Hoewel Arc System Works en PlayStation nog geen officiële verklaring hebben afgegeven, grijpen fans terug naar een eerder soortgelijk voorval. Helldivers 2 kampte namelijk met een vergelijkbaar probleem, dat naderhand werd verklaard door het ontbreken van toegang tot PSN.

De blokkade van Marvel Tōkon: Fighting Souls is van toepassing op zowel PlayStation 5 als pc. Dit suggereert dat de game ook op Steam toegang tot PlayStation Network vereist. Jammer, want een flink aantal van de getroffen landen kent een grote fightinggame-community. Of PlayStation de blokkade probeert te verhelpen door de game op Steam alsnog zonder PSN-vereiste uit te brengen, moet nog blijken.

Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc. Je kunt de game overigens al eerder spelen. Op 24 juli gaat namelijk de Marvel Tōkon: Fighting Souls open bèta van start.