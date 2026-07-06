Marvel Tōkon geblokkeerd in 132 landen, maar niet in Nederland
Marvel Tōkon: Fighting Souls is geblokkeerd in maar liefst 132 landen. Hoewel de lijst eindeloos lijkt, verschijnt de game vooralsnog gewoon op PlayStation 5 en pc in Nederland.
Afgelopen week mocht ik jullie verblijden met mijn hands-on preview van Marvel Tōkon: Fighting Souls. De uitstekende fightinggame van Arc System Works verschijnt op 6 augustus 2026, maar doet dat niet in 132 landen. Een exacte reden is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid komt dit doordat PlayStation Network niet beschikbaar is in de onderstaande lijst met landen.
Mocht je bijvoorbeeld in Belarus wonen (I see you, Fifalinde), dan ga je Marvel Tōkon: Fighting Souls hoogstwaarschijnlijk niet op launch kunnen spelen. De lijst met 132 landen wordt gesierd door onder andere Vaticaanstad, Egypte, Monaco, Marokko, Suriname en meer. Hoewel Arc System Works en PlayStation nog geen officiële verklaring hebben afgegeven, grijpen fans terug naar een eerder soortgelijk voorval. Helldivers 2 kampte namelijk met een vergelijkbaar probleem, dat naderhand werd verklaard door het ontbreken van toegang tot PSN.
De blokkade van Marvel Tōkon: Fighting Souls is van toepassing op zowel PlayStation 5 als pc. Dit suggereert dat de game ook op Steam toegang tot PlayStation Network vereist. Jammer, want een flink aantal van de getroffen landen kent een grote fightinggame-community. Of PlayStation de blokkade probeert te verhelpen door de game op Steam alsnog zonder PSN-vereiste uit te brengen, moet nog blijken.
Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc. Je kunt de game overigens al eerder spelen. Op 24 juli gaat namelijk de Marvel Tōkon: Fighting Souls open bèta van start.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Preview
Preview: Hands-on met Marvel Tōkon: Fighting Souls
Vechtersbaas Rudy mocht naar PlayStation voor een speciale hands-on preview met Marvel Tōkon: Fighting Souls. Lees nu alles over zijn ervaring met de game!12 reacties
-
Gameplay
Check nu de Iron Man en Ms. Marvel Marvel Tōkon: Fighting Souls character guides
Hyped voor Marvel Tōkon: Fighting Souls? Bekijk dan nu de character guides voor zowel Iron Man als Ms. Marvel voor een uitgebreide blik op de game!1 reactie
-
Trailer
Marvel Tōkon: Fighting Souls spoedig speelbaar met open bèta
Ghost Rider, Deadpool, Loki en Blade vormen de Samurai Outriders en kondigen samen de Marvel Tōkon: Fighting Souls open bèta voor PlayStation 5 en pc aan.2 reacties
-
Gameplay
Marvel Tōkon: Fighting Souls toont eerste character guide van Captain America
Marvel Tōkon: Fighting Souls toont de eerste character guide. Bekijk nu de moveset van Captain America in de aankomende 3v3-fighter van Arc System Works.0 reacties
Waarom is PSN eigenlijk niet beschikbaar in de betreffende landen? 132 is wel echt veel meer dan ik dacht.
Tja, dat Sony verbannen is in die landen doe je niks tegen ben ik bang, dan is dit zo voor wat het is.
Sony is bezig aan hun villain arc lijkt me
Ook al worden wij in Nederland er niet direct door getroffen, dempt dit mijn enthousiasme voor de game wel redelijk. Het ziet er nog steeds ziek uit en Arc Sys kan er waarschijnlijk ook weinig aan doen, maar ik gun Playstation gewoon geen successen als ze dit soort praktijken blijven uithalen. Het is gewoon nergens voor nodig, Helldivers 2 was ook prima speelbaar op PC tot het opeens zogenaamd niet meer kon.
Sony... ik ben groot fan maar wil je nu geld verdienen of niet?