XBOX Series X|S-consoles worden nog duurder, 2 TB-model stopgezet
De gamemarkt krijgt wederom een stevige tegenvaller te verwerken. Na de prijzige reveal van de Steam Machine worden nu ook de XBOX-consoles nog duurder.
Via XBOX Wire wordt aangekondigd dat alle XBOX Series X|S-consoles met 100 (!) dollar duurder worden. De boosdoener? Ja, je raadt het al: de gebroken techmarkt wegens de AI-datacenters. De vraag naar geheugen is niet meer te belopen en het loopt volledig uit de klauwen. De prijzen voor opslag en geheugen voor consoles zijn met meer dan 2,5 keer gestegen en XBOX verwacht dat ze tegen het najaar van 2027 nog eens verdubbelen. Hierdoor zijn alle tech-producten de dupe, maar vooral consoles. Deze apparaten worden namelijk niet met een winstmarge verkocht, maar met het oog op de productiekosten.
|Console
|Oude prijs
|Nieuwe prijs
|XBOX Series S 512GB
|399.99 dollar
|499.99 dollar
|XBOX Series S 1TB
|449.99 dollar
|599.99 dollar
|XBOX Series X 1TB Digital
|599.99 dollar
|749.99 dollar
|XBOX Series X 1TB
|649.99 dollar
|799.99 dollar
Via het Buy Now, Pay Later-programma hoopt XBOX meer handvaten te bieden aan spelers die graag het ecosysteem in willen stappen, maar niet meteen 800 dollar kunnen ophoesten. Daarnaast kan je via de website van Microsoft wel gebruikte consoles kopen met een voordeliger prijskaartje. Verder laat XBOX weten dat het 2 TB-model, oftewel de optie met het meeste geheugen, uit het assortiment wordt gehaald. De reden is vanzelfsprekend: het geheugen is simpelweg niet te betalen.
De prijsveranderingen gaan in vanaf 1 augustus 2026. Mochten er specifieke veranderingen zijn voor de Europese markt, dan laten we het natuurlijk weten. Heb jij al een pc of console in huis? Wees er maar zuinig op, want je hebt het apparaat de komende jaren heel hard nodig.
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Ik heb de Xbox series X op launch gekocht voor 500, de series S vlak daarna met een megadeal voor 230 euro, de launch PS5 voor 500 en op launch de pro voor 799.
Blijkt dus dat je tegenwoordig een console gewoon op dag 1 het beste kan kopen aangezien het dus normaal schijnt te zijn dat ze duurder worden 😅.
Rare tijden want wie koopt er nu nog een series X voor 800 euro, dat verkoopt toch voor geen meter🤷🏻♂️
Dit krijgen ze aan de straatstenen niet meer verkocht... Vooral met deze prijzen. Lekker man, meer ai... Brengt alles om zeep.
Je kunt mij niet wijsmaken dat ze eind volgend jaar met een nieuwe console willen komen. Deze generatie liep al aanzienlijk minder voor ze.
Het is al zo’n verkoop kanon! Erg jammer je ziet het overal.
Zo raken ze dat ding helemaal niet meer aan de straatstenen kwijt.
Ik was toch al niet van plan nieuwe hardware te kopen omdat ik in de loop der jaren al genoeg heb verzameld om op te gamen. Nu wordt de keuze wel makkelijk gemaakt. Mocht next gen komen in 2027/2028, dan blijf ik lekker op mijn oude consoles spelen. Zeker gezien alles de eerste jaren toch cross gen is. Ontwikkelaars gaan echt niet exclusief voor next gen ontwikkelen als de gemiddelde consument de nieuwe generatie consoles niet eens kan aanschaffen.
Slimme zet.. zo kunnen ze volgend jaar de prijs van de helix rechtvaardigen als die rond de 1100€ gaat zitten
Alle hardware wordt duurder dus als je nog twijfelt, koop nu iets. Ben blij dat ik een Series X in 2020 heb gekocht voor een redelijk net bedragje. Prima console trouwens.