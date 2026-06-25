XBOX Series X|S-consoles worden nog duurder, 2 TB-model stopgezet

De gamemarkt krijgt wederom een stevige tegenvaller te verwerken. Na de prijzige reveal van de Steam Machine worden nu ook de XBOX-consoles nog duurder.

Via XBOX Wire wordt aangekondigd dat alle XBOX Series X|S-consoles met 100 (!) dollar duurder worden. De boosdoener? Ja, je raadt het al: de gebroken techmarkt wegens de AI-datacenters. De vraag naar geheugen is niet meer te belopen en het loopt volledig uit de klauwen. De prijzen voor opslag en geheugen voor consoles zijn met meer dan 2,5 keer gestegen en XBOX verwacht dat ze tegen het najaar van 2027 nog eens verdubbelen. Hierdoor zijn alle tech-producten de dupe, maar vooral consoles. Deze apparaten worden namelijk niet met een winstmarge verkocht, maar met het oog op de productiekosten.

Console Oude prijs Nieuwe prijs XBOX Series S 512GB 399.99 dollar 499.99 dollar XBOX Series S 1TB 449.99 dollar 599.99 dollar XBOX Series X 1TB Digital 599.99 dollar 749.99 dollar XBOX Series X 1TB 649.99 dollar 799.99 dollar

Via het Buy Now, Pay Later-programma hoopt XBOX meer handvaten te bieden aan spelers die graag het ecosysteem in willen stappen, maar niet meteen 800 dollar kunnen ophoesten. Daarnaast kan je via de website van Microsoft wel gebruikte consoles kopen met een voordeliger prijskaartje. Verder laat XBOX weten dat het 2 TB-model, oftewel de optie met het meeste geheugen, uit het assortiment wordt gehaald. De reden is vanzelfsprekend: het geheugen is simpelweg niet te betalen.

De prijsveranderingen gaan in vanaf 1 augustus 2026. Mochten er specifieke veranderingen zijn voor de Europese markt, dan laten we het natuurlijk weten. Heb jij al een pc of console in huis? Wees er maar zuinig op, want je hebt het apparaat de komende jaren heel hard nodig.