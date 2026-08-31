Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Rock out in de uitgebreide Stage Tour Backstage Deep Dive

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De rockgoden hebben je gebeden gehoord. Het Guitar Hero-achtige Stage Tour komt op 10 december 2026 te verschijnen. Er is echter flink wat te vertellen en te leren over de game. Zo gaat onderstaande deep dive goed in op de hardware die met de game gepaard komt.

Bel je favoriete drummer, gitarist en vocalist alvast even op. Het is namelijk tijd om noten te missen in Stage Tour. De aankomende muziekgame wordt geleverd met een drumstel, gitaar en microfoon, waardoor we onze rockfantasie wederom kunnen waarmaken. De instrumenten zijn echter flink aan te passen. Zo kun je een nieuwe kick toevoegen aan het drumstel voor meer complexe ritmes. Nieuwe apparatuur kopen hoeft niet per se, de game ondersteunt namelijk ook legacy hardware.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Stage Tour lijkt te barsten van de content op release. Zo zijn er meer dan 180 authentieke in-game Gibson-gitaren te verzamelen, kunnen we 50 bandleden tegenkomen en zitten er ruim 90 gelicenseerde nummers in de game!

Stage Tour lanceert op 10 december 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Geen idee wat je kunt verwachten van de game? Houd Gameliner dan in de gaten, spoedig komt namelijk onze Stage Tour hands-on preview te verschijnen!

Bron: Stage Tour
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2469 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot STAGE TOUR
STAGE TOUR

Ontwikkelaar

RedOctane Games

Uitgever

RedOctane Games

Release

10 december 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Morris79
Morris79
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

'ondersteunt Legacy hardware' Woohoo, kan ik eindelijk nog mijn guitar van zolder halen. Heb gelukkig nog zon converter van Rockband 4 liggen

GIF via GIPHY
0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord