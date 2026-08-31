Rock out in de uitgebreide Stage Tour Backstage Deep Dive
De rockgoden hebben je gebeden gehoord. Het Guitar Hero-achtige Stage Tour komt op 10 december 2026 te verschijnen. Er is echter flink wat te vertellen en te leren over de game. Zo gaat onderstaande deep dive goed in op de hardware die met de game gepaard komt.
Bel je favoriete drummer, gitarist en vocalist alvast even op. Het is namelijk tijd om noten te missen in Stage Tour. De aankomende muziekgame wordt geleverd met een drumstel, gitaar en microfoon, waardoor we onze rockfantasie wederom kunnen waarmaken. De instrumenten zijn echter flink aan te passen. Zo kun je een nieuwe kick toevoegen aan het drumstel voor meer complexe ritmes. Nieuwe apparatuur kopen hoeft niet per se, de game ondersteunt namelijk ook legacy hardware.
Stage Tour lijkt te barsten van de content op release. Zo zijn er meer dan 180 authentieke in-game Gibson-gitaren te verzamelen, kunnen we 50 bandleden tegenkomen en zitten er ruim 90 gelicenseerde nummers in de game!
Stage Tour lanceert op 10 december 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Geen idee wat je kunt verwachten van de game? Houd Gameliner dan in de gaten, spoedig komt namelijk onze Stage Tour hands-on preview te verschijnen!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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'ondersteunt Legacy hardware' Woohoo, kan ik eindelijk nog mijn guitar van zolder halen. Heb gelukkig nog zon converter van Rockband 4 liggen