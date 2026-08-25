Stage Tour brengt rocknummers naar je huiskamer
Stage Tour laat spelers hun eigen band samenstellen en op tournee gaan. De muziekgame bevat meer dan 90 gelicenseerde nummers, ruim 180 gitaren en verschillende manieren om alleen of samen te spelen.
Onder het genot van Mötley Crüe's Kickstart My Heart rockt de nieuwste trailer van Stage Tour Opening Night Live binnen. De setlist van Stage Tour bestrijkt zes decennia aan muziek. Onder de artiesten die van de partij zijn, vallen Metallica, The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Olivia Rodrigo, blink-182, Paramore, Slipknot en Muse. Daarmee richt de game zich niet op één specifieke rockperiode, maar op een mix van bekende artiesten en nummers uit verschillende generaties en verschillende genres in rock en metal. In totaal bevat de game meer dan 90 officieel gelicenseerde nummers.
Naast muziek draait Stage Tour ook om het verzamelen van instrumenten. Spelers kunnen meer dan 180 gitaren vrijspelen en verzamelen van bekende merken als Gibson, Epiphone en Kramer. De instrumenten zijn gebaseerd op echte modellen en vormen een extra laag naast het spelen van de nummers. Je bepaalt daarnaast zelf hoe je de game speelt. Stage Tour ondersteunt leadgitaar, groovegitaar en basgitaar, naast drums en zang. Wie geen instrument in huis heeft, kan ook een pc-toetsenbord of gamepad gebruiken. De game biedt vier moeilijkheidsgraden, Easy, Medium, Hard en Expert. Voor drums is er daarnaast ook een Expert Plus-modus. Je kunt dus zelf bepalen welk instrument je wilt bespelen en welke rol je in de band wilt innemen.
Ook het samenstellen van je band speelt een rol. Je kunt kiezen uit meer dan 50 bandleden en zelf bepalen wie er op het podium staat. Daarnaast kun je Stage Tour alleen spelen of samen met anderen. De game ondersteunt lokale en online co-op en biedt ook cross-platform multiplayer. Verschillende instrumenten kunnen daarbij worden gecombineerd, zodat spelers hun eigen band kunnen vormen.
Stage Tour verschijnt op 10 december voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2.
Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.
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