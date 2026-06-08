Stage Tour swingt naar een herfst 2026-releasewindow

In een ontwikkelaarsvideo is de releasewindow van Stage Tour vrijgegeven. De muzikale rock 'n roll game staat op de planning voor het einde van dit jaar.

RedOctane Games is hard aan het werk om de Guitar Hero-wedergeboorte werkelijkheid te maken. In de onderstaande video worden meerdere features van Stage Tour onthuld en in meer detail uitgelegd. Zo komt er een 'eindeloos herspeelbare' campaign-modus, waarin je samen met je bandleden probeert de hoogste tour-score neer te zetten. Er worden verschillende podiums toegevoegd aan de game en diverse iconische tracks van memorabele bands zijn bevestigd voor de release. Denk hierbij aan Terminator Oscillator (Static-X), Dani California (Red Hot Chili Peppers), RATATATA (BABYMETAL, Electric Callboy) en nog veel meer.

Uiteraard gaat de release van Stage Tour gepaard met de nodige plastic instrumenten. De officiële gitaar is van Kramer, maar er worden ook drumstellen en microfoons gemaakt. Mocht je het risico niet willen lopen om extra e-waste in je huis te nemen, dan kan je de game ook gewoon spelen met een controller of muis en toetsenbord.

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Stage Tour is beschikbaar in de herfst van dit jaar voor de pc en consoles. Welke consoles exact, dat is momenteel niet bekend.