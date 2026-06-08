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Stage Tour swingt naar een herfst 2026-releasewindow

Door Bram Noteboom

In een ontwikkelaarsvideo is de releasewindow van Stage Tour vrijgegeven. De muzikale rock 'n roll game staat op de planning voor het einde van dit jaar.

RedOctane Games is hard aan het werk om de Guitar Hero-wedergeboorte werkelijkheid te maken. In de onderstaande video worden meerdere features van Stage Tour onthuld en in meer detail uitgelegd. Zo komt er een 'eindeloos herspeelbare' campaign-modus, waarin je samen met je bandleden probeert de hoogste tour-score neer te zetten. Er worden verschillende podiums toegevoegd aan de game en diverse iconische tracks van memorabele bands zijn bevestigd voor de release. Denk hierbij aan Terminator Oscillator (Static-X), Dani California (Red Hot Chili Peppers), RATATATA (BABYMETAL, Electric Callboy) en nog veel meer.

Uiteraard gaat de release van Stage Tour gepaard met de nodige plastic instrumenten. De officiële gitaar is van Kramer, maar er worden ook drumstellen en microfoons gemaakt. Mocht je het risico niet willen lopen om extra e-waste in je huis te nemen, dan kan je de game ook gewoon spelen met een controller of muis en toetsenbord.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Stage Tour is beschikbaar in de herfst van dit jaar voor de pc en consoles. Welke consoles exact, dat is momenteel niet bekend.

Bron: RedOctane Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot STAGE TOUR
STAGE TOUR

Ontwikkelaar

RedOctane Games

Uitgever

RedOctane Games

Release

Herfst 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Gamerlezer
Gamerlezer
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 14:37

Vreemd, dat ze vermelden niet of bestaande controllers (zoals die van Guitar Hero en Rockband ) ook gaan werken, veel fans van dit genre zullen dit al in huis hebben.

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