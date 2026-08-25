SEGA toont meer multiplayerbeelden van Crazy Taxi: World Tour

Voor de gamer van de oude stempel is er goed nieuws: Crazy Taxi: World Tour lijkt een echte ouderwetse arcadeklassieker te worden. Toch kan SEGA het niet laten om de nodige online multiplayerfunctionaliteiten toe te voegen. Heeft dit meerwaarde voor Crazy Taxi? Bekijk de trailer en oordeel zelf.

Crazy Taxi is vanaf 2027 niet langer een singleplayerervaring. De game waarin we ritjes als een maniak dienen af te werken, keert komend jaar terug in een compleet nieuw jasje. Zo bevat de game ook een online multiplayer waarin we het direct tegen andere spelers opnemen. Hierbij dienen we nog idioter te racen om maar als eerste die klant op te pikken.

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Crazy Taxi: World Tour verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.